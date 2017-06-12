Фото: vestifinance.ru

Присоединения Пуэрто-Рико к США желает 97% участников референдума, состоявшегося на архипелаге, сообщает "Российская газета".

Голосование состоялось накануне. На избирательные участки явились порядка 509 тысяч человек из 2,29 миллиона жителей Пуэрто-Рико, наделенных правом голоса. Среди них около 97% поддержали присоединение к США.

За сохранение прежнего статуса высказались 1,5% избирателей. Еще 1,3% поддержали идею проведения еще одного тура голосования.

Отметим, что с идеей референдума выступила предложила партия, лоббирующая вхождение Пуэрто-Рико в состав США. Результат голосования имеет рекомендательный характер для Конгресса Соединенных Штатов.