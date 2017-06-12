Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил земляков с Днем России, который отмечается в понедельник,12 июня.

"Сердечно поздравляю вас с Днем России — праздником, символизирующим возрождение нашей страны! Новый этап развития Отечества начался с Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Наша Родина не только вновь обрела свое имя, но и за короткий период времени вернулась в ряды влиятельных мировых держав", — цитирует слова Карлина пресс-служба регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что жители края вносят большой вклад в развитие страны. "С каждым годом крепнет слава региона — сибирской житницы и здравницы, промышленного, научного и культурного центра. Убежден, любовь к Родине, вера в ее будущее помогут справиться с любыми трудностями, вдохновят нас на новые победы!", — добавил губернатор.

Резюмируя свое обращение, Карлин пожелал всем добра, мира, благополучия, новых свершений и достижения поставленных целей.



