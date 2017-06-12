Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил земляков с Днем России, который отмечается в понедельник,12 июня.
"Сердечно поздравляю вас с Днем России — праздником, символизирующим возрождение нашей страны! Новый этап развития Отечества начался с Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Наша Родина не только вновь обрела свое имя, но и за короткий период времени вернулась в ряды влиятельных мировых держав", — цитирует слова Карлина пресс-служба регионального правительства.
Глава региона подчеркнул, что жители края вносят большой вклад в развитие страны. "С каждым годом крепнет слава региона — сибирской житницы и здравницы, промышленного, научного и культурного центра. Убежден, любовь к Родине, вера в ее будущее помогут справиться с любыми трудностями, вдохновят нас на новые победы!", — добавил губернатор.
Резюмируя свое обращение, Карлин пожелал всем добра, мира, благополучия, новых свершений и достижения поставленных целей.
Комментарии
странная у вас любовь то , какая то заочная , мистер .
я бы вашу тн "родину" полюбил , если бы вы хоть
своим холопам минималку согласились оплачивать ,
да перестали бы основной оклад в 2000 р делать .
богданыч , у вас то же такой оклад ? может преодолеете
наконец ? один ваш приказ и у холопов счастье ..... да не будет
этого никогда . а вот если сравнить , каким был Алтайский край
до " праздника " 12 июня , и каким он стал , то в пору выть от
ужаса . до 12 июня - проклятого дня , мы просто счастливо жили ,
а после - всё преодолеваем , да мучаемся ...... желаю вам
удачных выходных на лазурном берегу ......
День России - это притянутый за уши идеологический новодел и по сути российский вариант цветной революции и разновидность Майдана задолго до его украинского аналога.
А почему наш нищий край отчисляет в Москву в два с половиной раза больше чем процветающий Кузбасс?!
Когда у людей в малых городах будет работа?!
Заводы позакрывали, магазины тоже закрываются.
Устали уже от нищеты.
Для кого праздник, для чиновников и олигархов!
Это не праздник. Это день предательства Родины. Нашей бывшей Великой Родины-СССР!!!