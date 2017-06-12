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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил жителей краевой столицы с Днем России.

"День России — один из самых значимых общегосударственных праздников, ставший символом единства и сплочености. Нас, россиян, почти 150 миллионов. Мы живем в различных климатических и экономических условиях, придерживаемся различных взглядов и убеждений, но, независимо от места жительства, национальности, вероисповедания, политических взглядов нас объединяет наша Родина, великая Россия", — цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.

По словам Дугина, жителей Барнаула объединяет любовь к родному городу. Это, в свою очередь, позволяет делать краевую столицу лучше, уютнее и удобнее для жизни.

"Пусть каждый барнаульский дом будет наполнен радостью и теплом, звонкими детскими голосами. Счастья вам, мира и благополучия", — такими пожеланиями завершил свое обращение сити-менеджер.