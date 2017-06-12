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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил жителей краевой столицы с Днем России.
"День России — один из самых значимых общегосударственных праздников, ставший символом единства и сплочености. Нас, россиян, почти 150 миллионов. Мы живем в различных климатических и экономических условиях, придерживаемся различных взглядов и убеждений, но, независимо от места жительства, национальности, вероисповедания, политических взглядов нас объединяет наша Родина, великая Россия", — цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.
По словам Дугина, жителей Барнаула объединяет любовь к родному городу. Это, в свою очередь, позволяет делать краевую столицу лучше, уютнее и удобнее для жизни.
"Пусть каждый барнаульский дом будет наполнен радостью и теплом, звонкими детскими голосами. Счастья вам, мира и благополучия", — такими пожеланиями завершил свое обращение сити-менеджер.
Комментарии
День России - это притянутый за уши идеологический новодел и по сути российский вариант цветной революции и разновидность Майдана задолго до его украинского аналога.