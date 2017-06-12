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Лейтенанты полиции Антон Лучинский и Александр Балашов выручили беременную жительницу Славгорода, у которой по дороге в роддом сломался автомобиль.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне днем работники ДПС заметили стоявшую около автомобиля беременную молодую женщину.

"Подъехав к ней, сотрудники полиции выяснили, что будущая мама ехала в роддом, но автомобиль неожиданно сломался. Инспекторы поняли — времени терять нельзя. Сотрудники полиции доставили беременную в медицинское учреждение, где в этот же день она стала мамой", — отмечают в ведомстве.

Поломанную машину полицейские отбуксировали до места ремонта. Жительница Славгорода поблагодарила полицейских, позвонив по "телефону доверия" полиции 128.

