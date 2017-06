Фото: peopletalk.ru

Жена президента США Меланья Трамп и ее младший сын Бэррон переехали в Белый дом.

Это произошло через четыре с половиной месяца после того, как Дональд Трамп вступил в должность главы государства.

Сама Меланья Трамп уже опубликовала на своей странице в twitter фото, на котором запечатлен вид из окна Белого дома. Снимок она сопроводила комментарием: "С нетерпением жду моментов, которые будут у нас в новом доме".

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv