Фото: smolensk-i.ru
Автомобилисты Алтайского края в последнее время все чаще сообщают о том, что топливо на тех или иных АЗС региона становится дороже.
Согласно данным Новосибирскстата, который опубликовал данные о средней стоимости ГСМ в регионах Сибири в мае этого года, цены на горючее в нашем регионе остаются одними из самых низких.
В статистическом ведомстве отмечают: "Лидером по уровню цен на все марки бензина и дизельное топливо остается Забайкальский край. Самые низкие цены на бензин марки АИ-92 наблюдаются в Республике Алтай, АИ-95 – в Республике Хакасия, на дизельное топливо – в Кемеровской области", — констатируют в Новосибирскстате.
Ситуация в Алтайском крае, между тем, по данному показателю, выглядит достаточно благоприятной в разрезе других субъектов Сибирского федерального округа.
Комментарии
Нищий край, цены уперлись в покупательскую способность населения. Дальше будет только хуже.
Счастье не в деньгах, а в их количестве, ... у соседа... "в Алтайском крае, между тем, по данному показателю, выглядит достаточно благоприятной в разрезе других субъектов " - точно, успокоили, пойду зальюсь.
Нищета до добра не доводит. Психанет когда-нибудь народ и начнет стрелять как некоторые чудики последнюю неделю.
Топливо в Алтайском крае остается одним из самых дешевых в Сибири
Безобразие! Срочно поднять и обогнать всю Расею!
Зарплаты тоже ниже...
Хорошо, что цены не велики, можно кататься на новеньких автомобильчиках поглядывая на хорошеющий край и краевую столицу. Молодцы алтайские коммерсанты, что умеют вести бизнес не обирая народ.
Вы где по 35,69 дизель нашли? 37,45 уже везде. Не считая бадяжные заправки на которых печное топливо продается.
Про дизельное топливо верно подмечено. Ложь с ценой чистой воды.
Как в Республике Алтай бензин получился дешевле, чем в Алтайском крае? Железной дороги нет, автодоставка...
Всегда там дороже было и быть должно!
12.06.2017 12:37
- гость -
Хорошо, что ценовая политика роста, в отношению к дизельному топливу опережает бензин. А порой и выше его. Все сети и продуктовые и строительные - товары которые крайне необходимы населению страны обязаны оплачивать фуры и грузовой автотранспорт работающий исключительно на дизельном топливе. А население, как известно любит покушать и прибарахлится, для того и живет.
А я предлагаю решить проблему с бензином раз и навсегда!!! Снести нафиг все заправки и на их месте построить торговые центры!!!
12.06.2017 13:04
Сергей
Не торговые, а торгово-развлекательные! Хлеба и зрелищ!
На Лукоил 92 бензин уже неделю 35-90. Цены старые дали.
А уровень доходов не сравнивали.......
На газпроме 92 35.95 В каком месте ниже то.
Жечь надо начинать все заправки, может тогда дойдёт и до единопидарасов и до ВВ . Оборзели твари уже в конец!!!!!