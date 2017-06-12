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Автомобилисты Алтайского края в последнее время все чаще сообщают о том, что топливо на тех или иных АЗС региона становится дороже.

Согласно данным Новосибирскстата, который опубликовал данные о средней стоимости ГСМ в регионах Сибири в мае этого года, цены на горючее в нашем регионе остаются одними из самых низких.

В статистическом ведомстве отмечают: "Лидером по уровню цен на все марки бензина и дизельное топливо остается Забайкальский край. Самые низкие цены на бензин марки АИ-92 наблюдаются в Республике Алтай, АИ-95 – в Республике Хакасия, на дизельное топливо – в Кемеровской области", — констатируют в Новосибирскстате.

Ситуация в Алтайском крае, между тем, по данному показателю, выглядит достаточно благоприятной в разрезе других субъектов Сибирского федерального округа.