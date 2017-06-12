Фото: islamreview.ru

Житель американского Канзас-Сити 17 лет провел в тюрьме за преступление, которого он не совершал, передает РИА Новости.

Отмечается, что Ричарда Джонса признали виновным в ограблении с отягчающими обстоятельствами. Обвинение строилось исключительно на показаниях очевидцев.

Мужчина заявлял о своей невиновности и обратился за помощью в правозащитные организации.

В итоге было установлено, что недалеко от места преступления проживал мужчина, который был очень похож на осужденного.

"Когда я увидел фото моего двойника, мне все стало ясно”, — отмечает Ричард Джонс.

Во время нового судебного заседания свидетели, изучив фото обоих мужчин, отметили, что больше не уверены в виновности Ричарда. В итоге судья признал приговор необоснованным. На прошлой неделе американец вышел на свободу.