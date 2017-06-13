Фото: avito.ru

Пятикомнатную двухуровневую квартиру продают в центре Барнаула за 18,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

В объявлении говорится, что площадь жилья составляет 254 квадратных метра. Находится квартира в кирпичном доме на улице Интернациональной.

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"Двухуровневая, уютная, светлая квартира в центре города; пять комнат, три ванные, сауна и большая лоджия с зоной барбекю. Охраняемая закрытая территория, парковка. Вблизи находятся магазины, школы, остановки. Есть все, что нужно для комфортной жизни", — отмечает продавец.

