Фото: svopi.ru
Доходы руководители Центрального банка России в 2016 году определяются суммой 405,3 миллиона рублей, сообщает Газета.RU, ссылаясь на годовой отчет, опубликованный на сайте регулятора.
В данном случае речь идет о тех доходах, что получили члены совета директоров ЦБ, а также главный аудитор и заместители председателя Центробанка.
Между тем, в 2015 году начальство ЦБ получило 317,8 миллиона рублей доходов. То есть за год доходы руководителей данной структуры выросли более чем на 21%.
Что же касается рядовых работников Центрального банка, то они выросли на 13%. Размер среднего дохода служащего Центробанка в 2016 году составил 142,2 тысячи рублей.
Комментарии
Вот а потом они всё на оппозицию валят. А сами же и создают условия для народного недовольства!
средняя зарплата у Нас значит подрастёт!
Что быстрее треснет ???
Народное терпение, или харя у оккупантов ???
Дык, по мнению здешней шпаны, вся оппозиция по главе с Грефом в Сбербанке и окопалась...
На 27 процентов увеличились их доходы везде пишут.
Им хоть сколько мало.
А народ за чертой бедности большинство.
Хорошо, значит скоро и народа России зарплата повысится. Стыдно будет работодателям, глядя на такую несправедливость вопиющую.
Много работают, хорошо получают. -Работать надо!
Богатые становятся богаче, бедные становятся беднее - это значит, что богатые увеличивают свои права, сокращая права бедных через систему кредитного рабства и собственности на средства производства.
Уже сегодня 90% денег, а значит и прав в России сосредоточено у 10% населения. А что будет завтра?
Что там было в Конституции о правах на жизнь, труд и все прочее?
Добро пожаловать в правовое государство - государство, в котором больше прав у того, у кого больше денег и у того больше денег, у кого больше прав - в государство, где прав человек с деньгами, прав в абсолютном большинстве случаев и его права неуклонно растут.
Бодрая новость, денежки перетекли из одних карманов в ...
Именно по этому КПРФ предлагает прогрессивную шкалу налогообложения!