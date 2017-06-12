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Доходы руководители Центрального банка России в 2016 году определяются суммой 405,3 миллиона рублей, сообщает Газета.RU, ссылаясь на годовой отчет, опубликованный на сайте регулятора.

В данном случае речь идет о тех доходах, что получили члены совета директоров ЦБ, а также главный аудитор и заместители председателя Центробанка.

Между тем, в 2015 году начальство ЦБ получило 317,8 миллиона рублей доходов. То есть за год доходы руководителей данной структуры выросли более чем на 21%.

Что же касается рядовых работников Центрального банка, то они выросли на 13%. Размер среднего дохода служащего Центробанка в 2016 году составил 142,2 тысячи рублей.