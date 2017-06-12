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Баскетболист из Новосибирска признан самым высоким человеком России. Фото

, ИА "Амител"
Рост спортсмена составляет 226 сантиметров

Фото: knigarekordovrossii.ru

Новосибирец Павел Подкользин, который является профессиональным баскетболистом, признан самым высоким человеком России.

Информация о рекорде 32-летнего спортсмена опубликована в Книге рекордов России. Павел родился 15 января 1985 года. Является воспитанником новосибирского баскетбола.

"На профессиональном уровне он дебютировал за новосибирский Сибирьтелеком-Локомотив. Затем он перешёл в итальянский клуб Варезе. На драфте НБА был выбран под 21 номером командой "Юта Джаз" и сразу был продан в "Даллас Маверикс", где провел два сезона", — говорится в справке на рекордсмена.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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