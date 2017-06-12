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Опрокидывание автомобиля Suzuki Grand Vitara произошло накануне на трассе в республике Алтай, сообщили в МВД по региону.

Известно, что авария случилась в 15:15 на 64 километре автодороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс". За рулем машины находился 58-летний житель Новосибирской области.

"Управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, при движении со стороны села Куюс в направлении села Чемал не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", — указывают в полиции.

В результате аварии пострадала 54-леняя пассажирка внедорожника, которую доставили в районную больницу.

"Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту ДТП возбуждено административное расследование", — добавляют в республиканском МВД.

