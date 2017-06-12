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Ремонт и замену 177 лифтов проведут в этом году в 44 многоквартирных домах в Алтайском крае, сообщили в региональном Минстройтрансе.

К данному моменту в эксплуатацию ввели уже 114 лифтов. Качество работ было, в частности, проверено в зданиях по улице Матросова, 10 и Червонная, 9 в Барнауле.

Здесь в новых лифтах установили преобразователи, которые обеспечивают плавность хода и энергоэффективность при эксплуатации.

Данная мера позволит собственникам уменьшить плату за электричество. Все кабины сделаны из металла, имеют антивандальные кнопки.

Кроме того, новые лифты рассчитаны и на людей с ограниченными возможностями.

