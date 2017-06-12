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Ремонт и замену 177 лифтов проведут в этом году в 44 многоквартирных домах в Алтайском крае, сообщили в региональном Минстройтрансе.
К данному моменту в эксплуатацию ввели уже 114 лифтов. Качество работ было, в частности, проверено в зданиях по улице Матросова, 10 и Червонная, 9 в Барнауле.
Здесь в новых лифтах установили преобразователи, которые обеспечивают плавность хода и энергоэффективность при эксплуатации.
Данная мера позволит собственникам уменьшить плату за электричество. Все кабины сделаны из металла, имеют антивандальные кнопки.
Кроме того, новые лифты рассчитаны и на людей с ограниченными возможностями.
Комментарии
Молодцы. прекрасная новость для барнаульцев.
С какого перепугу первые этажи должны платить за ремонт лифтов? Делайте лифты по карточкам. -Кто пользуется, тот и платит. 10 лет назад уличные телефоны работали по карточкам, также надо и лифты сделать. Платные туалеты можно объявить городской собственностью, чтобы все за них платили.
12.06.2017 13:46
- гость
Этот вопрос решить очень трудно.Власти считают,что лифты относятся к общему имуществу дома,и платить должны все.Переубедить их в обратном (по оплате) пока не возможно.Им-выгодно.И до тех пор,пока в депутатах не найдется порядочный и справедливый гражданин,разрешить эту проблему в пользу жителей будет не реально.Ждем-с.