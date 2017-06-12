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Водитель, не имеющий права на управление автомобилем, слетел с дороги и перевернулся на машине Toyota Corsa в Шебалинском районе Республики Алтай.

По информации республиканского МВД, авария произошла накануне в 10:15 на 532 километре автодороги Чуйского тракта.

"55-летний житель села Камлак, лишенный права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Toyota Corsa, двигаясь со стороны села Шебалино в направлении села Черга, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства", — уточняют в полиции.

В результате аварии пострадал 46-летний пассажир. Ведется расследование. В отношении водителя составлены административные материалы.