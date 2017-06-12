Фото: vk.com/barneos22

Полиция сообщила подробности смертельного ДТП, случившегося накануне в Топчихинском районе Алтайского края.

Напомним, ранее очевидцы информировали о том, что машина вылетела с трассы и перевернулась.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в 18:20 на 98 километре трассы Барнаул – Рубцовск. Согласно предварительной информации, водитель 1972 года рождения, находившийся за рулем Ford Focus, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

В результате аварии погиб его пассажир 1960 года рождения. Сам водитель и еще один пассажир были госпитализированы.