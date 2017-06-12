Фото: zloy-odessit.livejournal.com
Безвизовым режимом с ЕС на Украине воспользовалось уже более 1,8 тысячи человек, передает РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря Государственной пограничной службы Олега Слободяна.
Согласно его данным, по состоянию на 06:00 12 июня правом безвизового режима воспользовалось более 1,8 тысячи украинцев. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС, остальные 22% — в пунктах пропуска для авиационного сообщения.
Пока что самым популярным направлением является Польша. Двум украинцам, по словам Слободяна, отказали во въезде в ЕС.
Напомним, с 11 июня украинцы могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны.
Комментарии
Да, уж - совсем уже в ЕС с головой не дружат - бандерофашистам без виз въезд на земли обетованные, а зажиточным россиянам фиг...
-гость- 15:22
а кто тебе виноват, если ты авторитарную казарму выбрал, а украинцу свободу
Да фигня этот их безвиз. Они же нищие с них взять нечего, а утырки с окраины все сбегут.
12.06.2017 15:35
-гость-
петрушки прыгайте дальше на майдане.
12.06.2017 15:35
-гость-
Дык, эта - не выбирал я, родился тута!
12.06.2017 15:22
- гость -
А тебя-то что это так беспокоит? Зачем тебе эта, как ты и твои ватные дружки любят выражаться, "гейропа"? Там же гей-парады проводят, и вообще всё плохо, не то что на святой руси...
12.06.2017 15:47 ну так чем ты лучше коммунофашист краснокоричневый сталинского типа ? нападаете на всех соседей как маньяки в кратове и твери! ах да, я забыл ,что рост вашего вождя 165см совпадает с ростом маньяков...
странная формулировка, украинцам просто сейчас не нужна виза для выезда в Европу, то есть, по сути, все кто пересек границу воспользовались безвизом. Так и скажите, что за один день из Украины в Европу выехало более 1.8 тыс. человек....
И что подумаеш с ЕС без виз,а у России с многими странами без виз с Турукомундией например,а у свободной Украины нет.