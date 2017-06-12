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Безвизовым режимом с ЕС на Украине воспользовалось уже более 1,8 тысячи человек, передает РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря Государственной пограничной службы Олега Слободяна.

Согласно его данным, по состоянию на 06:00 12 июня правом безвизового режима воспользовалось более 1,8 тысячи украинцев. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС, остальные 22% — в пунктах пропуска для авиационного сообщения.

Пока что самым популярным направлением является Польша. Двум украинцам, по словам Слободяна, отказали во въезде в ЕС.

Напомним, с 11 июня украинцы могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны.