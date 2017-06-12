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Почти 80% россиян называют себя патриотами, показал опрос, проведенный фондом "Общественное мнение".

Как передает "Интерфакс", в декабре 2006 года патриотами себя называли 57% респондентов.

Не считают себя патриотами 16% респондентов, в то время, как в 2006 году таковых было 30%.59% опрошенных не видят ничего плохого в том, чтобы публично называть себя патриотами. 39% полагают, что излишнее выпячивание этого факта является некрасивым.

Любопытно, что 50% респондентов полагают – патриотами люди становятся под влиянием воспитания. 41% участников опроса уверены, что это чувство просыпается в людях по другим причинам, а потому никакое специальное воспитание роли не играет.

Опрос был проведен 3-4 июня среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Напомним, что 12 июня страна празднует День России.