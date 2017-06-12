Фото: expert.ru
Почти 80% россиян называют себя патриотами, показал опрос, проведенный фондом "Общественное мнение".
Как передает "Интерфакс", в декабре 2006 года патриотами себя называли 57% респондентов.
Не считают себя патриотами 16% респондентов, в то время, как в 2006 году таковых было 30%.59% опрошенных не видят ничего плохого в том, чтобы публично называть себя патриотами. 39% полагают, что излишнее выпячивание этого факта является некрасивым.
Любопытно, что 50% респондентов полагают – патриотами люди становятся под влиянием воспитания. 41% участников опроса уверены, что это чувство просыпается в людях по другим причинам, а потому никакое специальное воспитание роли не играет.
Опрос был проведен 3-4 июня среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Напомним, что 12 июня страна празднует День России.
Комментарии
"Патриоти́зм — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами во благо интересов отечества". Вот просто интересно - кто из власти готов пожертвовать, ну не видно никого - значит это они входят в эти 16%?!
12.06.2017 15:30
- гость -
По утверждениям косоглазого "политолога" сытина,эти самые 16% есть слой обчества,которым этот черт наделяет правом управлять остальными 86%.И как известно,при его ненависти к руководству страны,места никому из власти предержащих среди этих 16% нет.
<<ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧЬЩЕ, ЖИТЬ СТАЛО ВЭСЭЛЭЙ>>
На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом.
<<ДОБРЫЕ ВЕРУЮЩИЕ>>
Пенсионерке выбили зубы в очереди к мощам Николая Чудотворца
Православная верующая Марина Скоронтаева пострадала в храме Христа Спасителя в очереди к мощам святого Николая Чудотворца, передает паблик Mash. 61-летняя женщина утверждает, что неизвестный мужчина сбил ее с ног.
«Я упала лицом в асфальт, меня поднимает волонтер, а на асфальте лежат мои зубы», — говорит пострадавшая. Дежурные у храма Христа Спасителя медики оказали женщине помощь и доставили в больницу. Теперь пенсионерке необходимо вставить импланты, которые стоят 60 тыс. рублей.
За две с половиной недели к мощам Николая Чудотворца пришли помолиться около полумиллиона человек, сообщает «телеканал 360». В столице они останутся до 12 июля: доступ к ним открыт каждый день с 8:00 до 21:00. Затем святыню перевезут в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля.
URA.RU
Очередной опрос, в котором никто из нас не учавствовал
Да это легко проверить раздав им бесплатно гринкарты.
Кокой на хрен патриотизм нищего кредитного раба с мародером-рабовладельцем ? Патриотизм был в СССР -стране равных социальных возможностей , а не в этом диком феодально-капиталистическом асоциальном образовании
146%
Пора уже менять определение патриотизма - ведь что из него получается - представители власти и просто богатые не могут пролезть через игольное ушко, а быть патриотами не могут априори!
Наверняка, патриции и другие свободные граждане Древнего Рима тоже считали себя патриотами своего рабовладельческого государства. Но вот на счёт рабов и жителей колониальных владений сильно сомневаюсь.
Как свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), сегодня чрезвычайно сильны среди молодежи и социалистические взгляды. Их сторонники составляют относительное большинство - 28% респондентов. Отметим, что среди наших сограждан в возрасте от 17 до 34 лет приверженцев социалистических взглядов почти в полтора раза больше, чем либералов, - 28 против 20%. Абсолютно доминируют среди молодежи сторонники государственной собственности - их 73%, тогда как сторонников частной собственности на крупные предприятия всего 17%.
В то же время жестче стали относиться к взяточникам (как дающим, так и берущим «на лапу»): с 66% до 77% увеличилась доля тех, кто уверен, что такие люди не могу быть патриотами.
Сытин это та ..., что предложила отдать страну на управление европе?
12.06.2017 16:10
Массаж мозга
А был ли мальчик. вот вопрос? это я о древнем Риме.
массаж вы так наивны.
12.06.2017 17:12
- гость -
Я не отслеживаю "деятельность" этой....,но в те моменты,когда оно попадается на глаза,я слышу много чего подобного.Так что не исключено,что эта....может сдать что угодно,и кого угодно,все равно кому.
Сытин русофоб, бывший директор Юкоса и большой любитель переврать историю.
Единственная беда - с психикой у этого гражданина нелады - радуется смертям русских людей.
12.06.2017 17:20
- гость -
По моему в психиатрии это называется латентным садизмом.