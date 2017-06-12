Фото: пресс-служба алтайского регионального отделения ЛДПР
Флеш-моб, демонстрирующий, как ответственность гонится за нерадивыми барнаульскими коммунальщиками, провели активисты ЛДПР в краевой столице 12 июня.
В партии отмечают, что идея такого мероприятия пришла после того, как партию "буквально завалили обращениями с жалобами на коммунальщиков". В итоге активисты выбрали управляющие компании, о которых люди отзываются наиболее жестко.
В их числе оказались УК "Старый город", УК "ЖХ Индустриального района", МУП "ДЕЗ №1", ООО "Жилищная коммунальная инициатива" и ООО "Южком-сервис". Взяв таблички с названиями этих предприятий, представители ЛДПР пробежались по аллее на Ленинском проспекте. За "коммунальщиками" спешила Ответственность.
"Импровизированный побег управляющих компаний в честь Дня России был призван показать, что без порядка в ЖКХ и других социально- важных сферах государство никогда не сможет стать по-настоящему сильным", — отмечают в региональном отделении партии "жириновцев".
Координатор реготделения Дмитрий Ворсин, комментируя акцию, отметил: -"Перед выборами многие партии начинают искусственно активизироваться, обливать друг друга грязью и зеленкой, пудрить мозги народу, спекулируя на острых темах. В отличие от них, мы просто работаем и решаем проблемы – причем на протяжении всех лет, независимо от выборных процессов".
Комментарии
На митинге против коррупции было более 1000 человек, а тут 10 клоунов.
А пишут почему-то про клоунов, а не про нормальных людей.
где новость про антикоррупционный митинг? Сей ресурс полностью продался власти? Придется удалить закладку амик из браузера
Амик стал полностью едросовским, ибо когда нет денег на содержание ресурса, совесть засыпает.
Почему с ворами из ук надо бороться флэшмобами, а где законы?