Фото: пресс-служба алтайского регионального отделения ЛДПР

Флеш-моб, демонстрирующий, как ответственность гонится за нерадивыми барнаульскими коммунальщиками, провели активисты ЛДПР в краевой столице 12 июня.

В партии отмечают, что идея такого мероприятия пришла после того, как партию "буквально завалили обращениями с жалобами на коммунальщиков". В итоге активисты выбрали управляющие компании, о которых люди отзываются наиболее жестко.

В их числе оказались УК "Старый город", УК "ЖХ Индустриального района", МУП "ДЕЗ №1", ООО "Жилищная коммунальная инициатива" и ООО "Южком-сервис". Взяв таблички с названиями этих предприятий, представители ЛДПР пробежались по аллее на Ленинском проспекте. За "коммунальщиками" спешила Ответственность.

"Импровизированный побег управляющих компаний в честь Дня России был призван показать, что без порядка в ЖКХ и других социально- важных сферах государство никогда не сможет стать по-настоящему сильным", — отмечают в региональном отделении партии "жириновцев".

Координатор реготделения Дмитрий Ворсин, комментируя акцию, отметил: -"Перед выборами многие партии начинают искусственно активизироваться, обливать друг друга грязью и зеленкой, пудрить мозги народу, спекулируя на острых темах. В отличие от них, мы просто работаем и решаем проблемы – причем на протяжении всех лет, независимо от выборных процессов".

