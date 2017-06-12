Фото: vk.com/incident_nsk

Тело мужчины обнаружили утром 12 июня в крытом пешеходном переходе на улице Ипподромской жители Новосибирска.

Как сообщает НГС, данные о ЧП поступили в полицию в 08:15. В полицию обратились горожане, нашедшие тело.

"Предварительная причина смерти: сердечный приступ. Никаких криминальных следов нет", — добавили в правоохранительном ведомстве.

Известно, что погибший родился в 1951 году. Его родственники уже найдены и оповещены о трагедии.

