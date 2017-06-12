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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина с Днем России, который отмечается 12 июня.

"Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее", — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

По мнению белорусского лидера, курс руководства России получает широкую поддержку граждан РФ.

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"В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты в интересах наших народов", — добавил Лукашенко.