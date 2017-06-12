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Закон, который усилит санкции против России, собираются в ближайшее время принять в Сенате США, передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CBS.

Своеобразный анонс этого документа сделал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. "В ближайшие недели будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы", — заявил политик.

Также Грэм весьма патетично заметил, что неодобрение законопроекта будет означать "предательство демократии".

Сенатор высказал мысль, что президент Дональд Трамп санкционирует в дальнейшем вступление этого закона в силу. "Я думаю, он подпишет его. Если нет, мы собираемся преодолеть его вето…Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем накажем ее за попытки разрушения демократии", — подчеркнул политик.