Понедельник, 12 Июнь, 17:31

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57
€ 63,79
Brent
$ 51,5
17°
Обь
390см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2017Дорожный ремонт – 2017 Купальный сезон-2017
День России - 2017
Новости

Закон, ужесточающий санкции против России, собираются принять в США

, ИА "Амител"
Сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что этот документ "накажет Россию за вмешательство в наши выборы"

Фото: defence.ru

Закон, который усилит санкции против России, собираются в ближайшее время принять в Сенате США, передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CBS.

Своеобразный анонс этого документа сделал сенатор от Республиканской  партии Линдси Грэм. "В ближайшие недели будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы", — заявил политик.

Также Грэм весьма патетично заметил, что неодобрение законопроекта будет означать "предательство демократии".

Сенатор высказал мысль, что президент Дональд Трамп санкционирует в дальнейшем вступление этого закона в силу. "Я думаю, он подпишет его. Если нет, мы собираемся преодолеть его вето…Мы никогда не пойдем на перезагрузку отношений с Россией прежде, чем накажем ее за попытки разрушения демократии", — подчеркнул политик.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

12.06.2017 17:16
- гость -

Опять Путин всех переиграл! Санкции только на пользу России!

0  0
12.06.2017 17:30
- гость -

Очевидно не против России, а против определенных лиц, которые и так патриотами страны не являются, но в погоне за зеленой бумагой предают ее интересы!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
17:12
Закон, ужесточающий санкции против России, собираются принять в США 2
16:47
Лукашенко поздравил Путина с Днем России и заявил о братской дружбе 1
16:26
Тело мужчины обнаружили в пешеходном переходе в Новосибирске 1
16:09
Активисты ЛДПР в Барнауле устроили "погоню" за нерадивыми коммунальщиками 5
15:43
Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли 1
15:16
78% россиян называют себя патриотами – опрос 17
14:47
Безвизом с Европой на Украине уже воспользовались более 1,8 тыс. человек 9
14:22
Подробности смертельного ДТП на трассе в Алтайском крае сообщили в полиции 0
14:08
Грузовая "Газель" загорелась в Рубцовске 12 июня 0
13:47
Внедорожник провалился в большую яму на улице Малахова в Барнауле. Фото 0
13:26
Водитель без прав слетел с дороги и перевернулся на Алтае. Фото 0
13:11
Почти 200 лифтов отремонтируют в домах Алтайского края в 2017 году 7
12:48
Новосибирец на внедорожник перевернулся на алтайской трассе. Фото 1
12:31
Баскетболист из Новосибирска признан самым высоким человеком России. Фото 1
12:14
Доходы руководства Центробанка выросли на 21% 14
11:47
Невиновный американец отсидел в тюрьме 17 лет из-за двойника 3
11:19
Как выглядят цены на бензин в Алтайском крае в сравнении с регионами СФО? 18
11:07
Меланья Трамп с младшим сыном переехала в Белый дом 14
10:46
Полицейские выручили беременную жительницу Славгорода, ехавшую в роддом 4
10:24
Дугин в День России пожелал барнаульцам радости в каждом доме 20
10:08
Автомобиль разворотило в результате аварии в Рубцовске. Фото 2
09:46
Губернатор Алтайского края поздравил земляков с Днем России 21
09:22
Офисное здание горело в Барнауле 0
09:06
51-й штат: жители Пуэрто-Рико хотят присоединения архипелага к США 4
08:39
Масштабное ДТП произошло в Рубцовске. Фото 3
08:21
11 человек погибли, десятки получили ранение в результате ДТП в Забайкалье 1
08:04
Программа мероприятий на День России в Барнауле. Инфографика 18
07:34
Крытый каток в барнаульской "Галактике" откроется в III квартале этого года 4
07:03
Дом у соснового бора и реки продают под Барнаулом за 10,3 млн рублей. Фото 0
06:32
Какая погода ждет жителей Алтайского края на День России? 0
06:01
Схему движения общественного транспорта изменят в Барнауле из-за Дня России 0
05:04
Какой праздник мы отмечаем 12 июня? 95
23:05
Киркоров рассказал, что сожалеет об отказе от всех музыкальных наград 2
22:04
Самолет экстренно сел в Кельне из-за разговоров пассажиров о терроризме 0
21:40
Очевидцы: иномарка перевернулась на трассе Алтайского края 11 июня. Фото 0
21:15
Смотрим на град, выпавший в Алтайском крае 11 июня 0
21:05
Политолог съел книгу в Британии из-за неверного прогноза по исходу выборов 0
20:04
Две тонны неотправленных писем нашли у сестры почтальона в Чите 4
19:13
Захарова заявила, что редакции западных СМИ не пускают журналистов в Крым 0
18:33
Топ-менеджеру "Роснано" Андрею Горькову грозит десять лет тюрьмы 4
18:01
Дожди, грозы и туман прогнозируют в Алтайском крае 12 июня 0
17:16
Барнаульцы обсуждают Porsche Cayene, не уступивший дорогу другой машине 6
17:03
Подробности погони полиции за темной иномаркой в Барнауле 0
16:31
Airbus может перенести производство из Британии в другое место из-за Brexit 0
16:02
Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным в июле 4
15:33
Порошенко стихами Лермонтова поздравил украинцев с безвизовым режимом 15
15:02
Первый исполнитель роли Бэтмана Адам Уэст умер в США 0
14:58
Провокационная российская рейв-группа LITTLE BIG выступит в Барнауле 27
14:28
Рубцовчанин устраивал в своей квартире встречи для наркоманов 1
14:03
Барнаульские спортсмены получили награды на Чемпионате Европы по пакратиону 1
13:38
Маленькая внучка Дональда Трампа заявила, что станет морским пехотинцем 0
13:03
Алтайское отделение ЛДПР 12 июня проведет флеш-моб об ответственности в ЖКХ 3
12:37
Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП на электрокаре 0
12:22
Какого числа начинается Петров пост в 2017 году и как его соблюдать? 2
12:03
Более семи тысяч жителей Алтайского края покусали клещи с начала сезона 1
11:31
Штормпрогноз из-за высокой пожароопасности передали на Алтае 11 июня 3
11:04
Силовики нагрянули с обыском в подмосковный дом политика Вячеслава Мальцева 28
10:42
Сына Муаммара Каддафи выпустили из тюрьмы после всеобщей амнистии 0
10:30
Первый официальный магазин Garmin открылся в Барнауле 10
10:13
Путин ответил на вопрос Стоуна о желании быть царем 17
10:00
Первый открытый чемпионат Барнаула по дуатлону пройдет в День России 2
09:36
Водитель темной иномарки, уходя от полицейских, влетел в насыпь в Барнауле 0
09:04
Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком в Барнауле 1
08:35
Правоохранители выясняют мотивы "кратовского стрелка" 14
08:16
Автомобиль Toyota "догнал" Nissan в Барнауле - три человека пострадали 0
07:34
"Дом-2": кто дольше всех прожил на проекте и собираются ли его закрыть? 1
07:03
Коттедж с автономной системой жизнеобеспечения продают в Барнауле 5
06:32
Похолодание, дожди и грозы прогнозируют в Алтайском крае 11 июня 0
06:01
101 развод на сотню браков: статистика дел семейных в Алтайском крае 20
23:04
Лук-порей будут выращивать на Марсе в следующем году 1
22:04
Многодетная итальянка положила своего новорожденного ребенка в морозилку 0
21:03
Новая соцсеть Ukrainians заработала на Украине вместо "ВКонтакте" 0
20:03
Кинокритик Антон Долин стал главным редактором журнала "Искусство кино" 2
19:28
Английским школьникам заплатят $100 за отказ на каникулах от гаджетов 0
19:04
Таймер до безвизового режима с Европой запустили на Украине 0
18:29
67-летнюю пенсионерку разыскивают в Барнауле 0
18:03
Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку в Саратовской области 0
17:33
Компания Mars отзывает свои конфеты из-за возможного наличия сальмонелл 1
17:02
Грозы и дожди ожидаются в Алтайском крае 11 июня 0
16:29
Легковушка врезалась в автобус с туристами в Японии - 40 человек пострадали 0
16:01
Очевидцы: водителя мотоцикла сбила машина в Барнауле 0
15:32
Девочка лишилась пальцев в кафе аэропорта "Пулково" 0
15:06
Право на ужин с миллиардером Уорреном Баффеттом купили за $2,6 млн 1
14:36
Полиция Барнаула задержала девушку, рисовавшую нацистскую символику на кафе 13
14:03
Камеры, распознающие лица, установят в Москве на День России 6
13:30
Ведущий CNN, назвавший Трампа "позором для Америки", потерял работу 6
13:02
Плохая погода помешала открытию пляжа на берегу Павловского водохранилища 2
12:36
Сколько дней отдыхаем на День России в 2017 году? 35
12:29
Баррикады возведут в Лондоне в целях безопасности 3
12:03
Президент Болгарии заявил, что поддерживает отмену антироссийских санкций 10
11:32
Депутаты хотят ограничить число животных на квадратный метр жилплощади 3
11:04
Умерла актриса фильма "Дик Трэйси" Гленн Хедли 0
10:35
Немецкому политику закрыли въезд на Украину из-за посещения Крыма 7
10:04
Мужчина - зацепер погиб в московском метро 0
09:34
Барнаулец рассказал, что нашел гадюку на территории Нагорного парка 23
09:04
Барнаул не вошел в десятку самых добрых городов России 48
09:00
Работать на стиле: может ли выжить маленький магазин среди крупных сетей? 4
08:45
Хоккейный сезон закроют в Барнауле 10 июня 0
08:18
Семеро пожарных тушили горящий торговый павильон в Белокурихе 1
07:34
Как подобрать велосипед? Обзор лучших моделей в магазинах Барнаула 3
07:03
Дом с сауной, спортзалом и бассейном продают в Барнауле за 15 млн руб. Фото 1
06:32
На игле: наркоманов в Алтайском крае стало меньше 9
06:01
Трехдневные выходные в Алтайском крае начнутся с грозы и града 3
05:01
Смотрим, как паркурщик спускается по самой большой паркур-трассе в мире 0
04:16
Путин рассказал, что у него уже есть внуки 25
03:01
Бабушке, доведенной чиновниками до слез, помог предприниматель 9
02:01
Кортеж Кобзона нарушает правила, гоняя по "выделенке" - очевидцы 12
01:01
Женщина позвонила в полицию и сообщила, что нашла в реке мужчину-бобра 1
00:01
МОК включил 15 новых дисциплин в программу Олимпийских игр 2020 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.