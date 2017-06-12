Фото: altairegion22.ru
День России стал по-настоящему всенародным и традиционным праздником, считает губернатор Алтайского края Александр Карлин.
Об этом он заявил, выступая 12 июня перед участниками и гостями Всероссийского фестиваля "День России на Бирюзовой Катуни". В этом году фестиваль объединил творческие коллективы из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области, Читы, Красноярска, Перми, Владивостока, Москвы и Казахстана.
В рамках мероприятия гостей ждали мастер-классы, выставки-презентации, концерты, научно-практическая конференция, работа творческая лаборатория, встречи этнокультурных объединений.
Приветствуя собравшихся, глава региона подчеркнул: "Мы очень разные, но культура каждого из народов, населяющих нашу великую страну и Алтайский край, несет в себе любовь к людям, уважение к традициям, стремление к тому, чтобы будущее нашей молодежи было достойным, чтобы она видела ясные перспективы своего становления человеческого, профессионального. Ради этого мы живем, работаем. Я думаю, нас это всех объединяет".
Также губернатор подчеркнул, что жители Алтая заботятся о своей земле и стремятся сохранить за ней репутацию жемчужины Сибири.
"День России уже стал традиционным и по-настоящему всенародным праздником", — также отметил Александр Карлин, напомнив, что в регионе проживают представители около 140 наций и народностей.
Комментарии
День России - это притянутый за уши идеологический новодел и по сути российский вариант цветной революции и разновидность Майдана задолго до его украинского аналога.
Я расцениваю этот день не как праздник, а как день национального позора. 12 июня 1990 г., приняв декларацию о государственной независимости, Верховный Совет РСФСР положил начало развалу СССР. 12 июня 1991 г., проголосовав за популиста и западного агента влияния Б.Ельцина, Россия фактически благословила переход к шоковой терапии и отказа от роли ведущей мировой державы на мировой арене. Я считаю, что праздновать его могут только люди, не помнящие своей истории.
А что с митингом против коррупции? Его не было или уже всю коррупцию искоренили?