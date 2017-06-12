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День России стал по-настоящему всенародным и традиционным праздником, считает губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Об этом он заявил, выступая 12 июня перед участниками и гостями Всероссийского фестиваля "День России на Бирюзовой Катуни". В этом году фестиваль объединил творческие коллективы из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской области, Читы, Красноярска, Перми, Владивостока, Москвы и Казахстана.

В рамках мероприятия гостей ждали мастер-классы, выставки-презентации, концерты, научно-практическая конференция, работа творческая лаборатория, встречи этнокультурных объединений.

Приветствуя собравшихся, глава региона подчеркнул: "Мы очень разные, но культура каждого из народов, населяющих нашу великую страну и Алтайский край, несет в себе любовь к людям, уважение к традициям, стремление к тому, чтобы будущее нашей молодежи было достойным, чтобы она видела ясные перспективы своего становления человеческого, профессионального. Ради этого мы живем, работаем. Я думаю, нас это всех объединяет".

Также губернатор подчеркнул, что жители Алтая заботятся о своей земле и стремятся сохранить за ней репутацию жемчужины Сибири.

"День России уже стал традиционным и по-настоящему всенародным праздником", — также отметил Александр Карлин, напомнив, что в регионе проживают представители около 140 наций и народностей.