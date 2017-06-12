Фото: look.com.ua

Солнечная и теплая погода вернется в Алтайский край 13 июня после периода похолодания и дождей.

В ночь на вторник синоптики еще прогнозируют дожди и грозы в восточных районах края, а вот днем осадков уже не обещают.

Ночные температуры в крае составят +4…+9 градусов, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

Ветер ожидается восточный, три-восемь метров в секунду с усилением местами до 13 метров.

В Барнауле осадков не ожидается. В ночь на 13 июня в краевой столице будет +5…+7 градусов. Днем в Барнауле +21…+23 градуса. Ветер до восьми метров в секунду.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой пожароопасностью.