Фото: monavista.ru

Россия, исполняя международные договоренности, полностью избавилась от запасов боевого газа зарин, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковника Валерия Капашина.

Господин Капашин уточнил: "Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ — зарин".

Ранее в России ликвидировали запасы иприта и зомана.

Таким образом, к настоящему времени в РФ избавились от 98,9% запасов отравляющих веществ. Это 39,5 тысячи тонн из имевшихся 40 тысяч тонн.

В целом, согласно ранее заявленным планам, процедура ликвидации химического оружия в стране должна завершиться осенью 2017 года.

