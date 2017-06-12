Фото: volg.mk.ru

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее Верховной Радой закон, накладывающий запрет на ношение георгиевских ленточек в стране.

Документ, как сказано на сайте главы государства, предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет об "изготовлении и пропаганде" георгиевской ленточки на Украине.

Теперь на Украине за ношение ленточки, а также демонстрацию ее изображения на массовых мероприятиях или в СМИ, в стране предусматривается ответственность в виде штрафа или административного ареста.

Также документом предусматриваются исключения – для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена и медали которых содержат элементы георгиевской (гвардейской) ленты.

Напомним, Верховная Рада приняла соответствующий закон, накладывающий вето на георгиевские ленточки, в середине мая текущего года.