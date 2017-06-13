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Изменения в практику обследования и категорирования мест массового пребывания людей в Барнауле внес своим постановлением глава городской администрации Сергей Дугин.

Соответствующий документ, датированный 8 июня, опубликован на официальном сайте мэрии. Очевидно, в первую очередь необходимость во внесении изменений в уже сложившуюся практику продиктована меняющимся законодательством.

Одним из главных нововведений стало то, что если ранее охрана мест массового пребывания людей находилась в ведении полиции, то теперь в постановлении указано, что профилироваться на этом будут войска не так давно созданной Национальной гвардии.

Главам администраций районов Барнаула, согласно документу, поручается создать межведомственные комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, а также провести обследование и категорирование этих мест.

При этом сама процедура обследования предписывает внесение данных об общей площади того или иного места, характеристике территории, а также некое резюме об эффективности существующей антитеррористической защищенности.

В зависимости от тех или иных факторов местам массового пребывания людей в Барнауле присваивается та или иная категория.

Что касается общего перечня таких мест в Барнауле, то их, как оказывается, 361. Сюда входят школы, административные здания, бизнес-центры, торговые центры, площади, детские сады, университеты, культовые сооружения и так далее.





