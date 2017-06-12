Столичные власти и правоохранительные органы не допустили нарушения общественного порядка в центре Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова.

"Самое главное — ситуация под контролем, провокаторам не удалось создать прецедент, испортив праздник всем людям. Мы были правы — это была стопроцентная провокация людей неадекватных, не отвечающих за свои поступки и слова", — сказал Черников

По его словам, "определенное количество граждан, которые выходили в начале Тверской улицы, к сожалению, испортили настроение".

Как сообщают в СМИ, в Москве задержали более 400 участников акции протеста против коррупции на Тверской улице. В Петербурге задержали более 300 участников аналогичной акции, которая проходила на Марсовом поле.