Праздничным фейерверком завершаются торжественные мероприятия в честь Дня России в Барнауле. Проходит он на площади Сахарова. А перед этим, как уже сообщало ИА "Амител" , на площади состоялся большой концерт заслуженной артистки России Варвары. Сейчас на Сахарова находятся сотни горожан. Если вы не смогли попасть на этот праздник, не расстраивайтесь. Специально для вас показываем видео салюта.

Напомним, 12 июня 2017 года в Алтайском крае масштабно отметили День России. Основные мероприятия, по традиции, состоялись на Бирюзовой Катуни. Однако в каждом населенном пункте края была организована своя торжественная программа.