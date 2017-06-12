Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко отреагировал на запрет украинского президент Петра Порошенко носить знамя Победы на Украине, сообщает LIFE.

Козенко призвал украинцев надевать георгиевские ленточки во время поездок на полуостров Крым. Это стало ответной реакцией депутата на то, что Порошенко запретил "изготовление и пропаганду" георгиевской ленты на Украине.

По мнению депутата, запрет на знамя Победы на Украине — признак установления на Украине тоталитарной диктатуры.

"Если украинцы молча проглотят и это надругательство над Великой Победой, над нашими ветеранами, значит, украинский народ окончательно стал жертвой эксперимента по "расчеловечиванию" нации", — отметил депутат.