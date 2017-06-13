Фото: eurolocadora.com.br

Заторы в четыре балла образовались на улицах столицы Алтайского края утром во вторник, 13 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Согласно карте, движение машин затруднено в районе пересечений улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, а также в районе перекрестка улиц Малахова — Власихинская. Автомобили на этом участке двигаются со скоростью 5-10 километров в час.

Также заторы наблюдаются на улице Советской Армии, на проспекте Строителей перед пересечением с Красноармейским проспектом, на улице Воровского, на отрезках проспекта Ленина, а также в районе площади Октября и на пересечении Павловского тракта с улицей Просторной.