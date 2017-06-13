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Соединенные Штаты используют террористов, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в РФ. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Президент РФ с сожалением отметил, что когда начались проблемы в Чечне и на Северном Кавказе, то американцы поддержали данные процессы.

В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин заявил, что холодная война "ушла в прошлое", сменившись на "ясные и прозрачные отношения" с миром, Европой и Штатами.

"Конечно, мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов. И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России", — приводит агентство цитату президента из фильма.

Напомним, накануне, 12 июня, на американском канале Showtime показали первую серию четырехсерийного документального фильма "Интервью с Путиным", который снял Стоун.