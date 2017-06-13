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Соединенные Штаты используют террористов, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в РФ. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Президент РФ с сожалением отметил, что когда начались проблемы в Чечне и на Северном Кавказе, то американцы поддержали данные процессы.
В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Путин заявил, что холодная война "ушла в прошлое", сменившись на "ясные и прозрачные отношения" с миром, Европой и Штатами.
"Конечно, мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов. И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России", — приводит агентство цитату президента из фильма.
Напомним, накануне, 12 июня, на американском канале Showtime показали первую серию четырехсерийного документального фильма "Интервью с Путиным", который снял Стоун.
Комментарии
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своих дочерях. Фрагмент интервью в понедельник, 12 июня, опубликовал телеканал Showtime.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил о том, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран. Фрагмент интервью в понедельник, 12 июня, опубликовал телеканал Showtime.
Ранее Путин рассказал Стоуну о своих внуках. Также Путин ответил Стоуну на вопрос о желании быть царем.
Американский режиссер Оливер Стоун полагает, что Россия и США могут стать великими партнерами. Об этом он заявил в интервью газете The Los Angeles Times.
По словам Стоуна, ему не запрещалось задавать какие-либо вопросы во время бесед с президентом РФ. "Никакие вопросы не запрещались, не было надобности просматривать заранее. Все было целиком под нашим контролем", - отметил он.
Стоун, комментируя одно из мнений о нем, что он "подстраивается под диктаторов", "сказал с саркастической улыбкой": "Я просто люблю диктаторов. Действительно".
Владимир Путин работает так, как не работал ни один американский президент. Так считает американский режиссер Оливер Стоун, который взял на этой неделе интервью у российского президента.
Стоун был восхищен дисциплинированностью и выносливостью Путина, его способностью выполнять работу на протяжении 16 лет.
"Он — истинный сын России", — рассказал режиссер в интервью газете The New York Times.
Не, ну пиндососвскому режиссеру верить можно, это же не Шендерович с его куклами...