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Пожар произошел ночью 13 июня в частном жилом доме на территории Центрального района Барнаула.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, данные о возгорании поступили в 02:00. В 02:24 пожар был локализован, а в 02:36 — ликвидирован.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 23 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 20 человек личного состава и 6 единиц техники", — добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.