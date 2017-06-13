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Эксперты заявили, что очередная новинка от компании Apple — iPhone 8 — будет стоить на рынке РФ от 80 до 90 тысяч рублей. При этом в Америке его можно будет купить примерно за 1 тысячу долларов, передают "Известия".

Разница в цене между российским и рынком США объясняется высокой региональной наценкой. Тысяча долларов является психологическим барьером для покупателей iPhone в США, пишет газета со ссылкой на экспертов.

Согласно предположению, новая модель гаджета от Apple появится на прилавках в сентябре 2017 года. 17 сентября должна состояться презентация устройства, а 25 сентября оно поступит в продажу. Производство iPhone 8 запустили несколько дней назад, уточняет издание.

При этом ранее сообщалось, что старт продаж смартфона может состояться не ранее октября или ноября, поскольку у Apple возникли проблемы с поставками комплектующих.

Напомним, что новый iPhone, предположительно, претерпит существенные изменения: у гаджета будет радикально изменен дизайн, установлен OLED-дисплей без рамок и вертикальная двойная камера.