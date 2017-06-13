Вторник, 13 Июнь, 10:40

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57
€ 63,79
Brent
$ 51,5
18°
Обь
383см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2017Дорожный ремонт – 2017 Купальный сезон-2017
Новости

Барнаулец угнал машину и оставил в нескольких метрах от места преступления

, ИА "Амител"
В эту же ночь мужчина пытался неправомерно завладеть еще одним автомобилем

Фото: 22.мвд.рф

Жителя Барнаула подозревают в совершении угона автомобиля ВАЗ-2107, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полиции уточняют, что преступление было совершено на парковке у одного из домов на проспекте Социалистическом.

"По предварительным данным, салон открыли после разбития бокового стекла задней двери, а двигатель злоумышленники завели путем смыкания проводов. Машину полицейские обнаружили в нескольких метрах от места угона", — добавляют в ведомстве.

Вскоре был задержан и подозреваемый, которым оказался местный житель 1991 года рождения. Ранее он уже был неоднократно судим.

"Свою вину задержанный отрицать не стал. Сотрудникам полиции он рассказал, что на машине хотел просто покататься по городу", — сообщают в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ГУ МВД добавляют, что в эту же ночь злоумышленник пытался угнать еще один отечественный автомобиль.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

13.06.2017 09:52
- гость -

бросайте еще больше на улицах.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
10:36
Лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева госпитализировали перед концертом 0
10:30
"Метод рубильника": что делать, если отключили за долги свет? Инфографика 0
10:27
Использование антибиотиков могут ограничить в России 1
10:15
Как жители Барнаула отметили День России. Обзор социальных сетей 0
10:07
СМИ: бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли задержали в США 0
09:51
Путин рассказал о своих внуках и семьях дочерей 3
09:37
Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 14 человек 1
09:28
Барнаулец угнал машину и оставил в нескольких метрах от места преступления 1
09:16
СМИ назвали цену на iPhone 8 в России 1
09:09
Более 20 человек в Барнауле тушили ночной пожар в жилом доме 0
09:00
Скидки 50% на продукты для дачи предлагает интернет-магазин "Быстромаркет" 0
08:58
Путин рассказал, для чего США используют террористов 3
08:39
Четырехбалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 13 июня 0
08:19
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2
07:34
Как принимают законы в Алтайском крае. Инфографика 0
07:03
Квартиру с тремя ванными и сауной продают в Барнауле за 18,5 млн руб. Фото 1
06:32
Что делать, если не сдал ЕГЭ? 9
06:01
Места массового пребывания барнаульцев поставили "на баланс" Нацгвардии 9
05:08
Короткая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с потепления 0
23:12
Болельщики устроили драку на чемпионате России по вольной борьбе 1
23:01
Депутат ГД призвал посещающих Крым украинцев надевать георгиевские ленточки 1
22:50
Фейерверк в Барнауле в честь Дня России. Видео 0
22:01
Митинги против коррупции в Москве назвали провокацией 13
21:01
Жители Сочи нашли мертвого крокодила недалеко от пляжа 0
20:01
Водители устроили из прорыва трубы бесплатную автомойку 0
19:36
Порошенко запретил георгиевские ленточки на Украине 0
19:23
"Интервью с Путиным". Почему нельзя пропустить фильм Стоуна о президенте РФ? 4
19:02
Россия полностью избавилась от запасов боевого газа зарин 0
18:45
Сено загорелось в алтайском наукограде 1
18:26
Сухую и теплую погоду обещают в Алтайском крае после периода дождей 0
18:04
Кроссовер и легковушка столкнулись в самом центре Барнаула. Фото 10
17:49
День России стал по-настоящему всенародным праздником – Александр Карлин 8
17:12
Закон, ужесточающий санкции против России, собираются принять в США 5
16:47
Лукашенко поздравил Путина с Днем России и заявил о братской дружбе 1
16:26
Тело мужчины обнаружили в пешеходном переходе в Новосибирске 1
16:09
Активисты ЛДПР в Барнауле устроили "погоню" за нерадивыми коммунальщиками 7
15:43
Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли 1
15:16
78% россиян называют себя патриотами – опрос 22
14:47
Безвизом с Европой на Украине уже воспользовались более 1,8 тыс. человек 9
14:22
Подробности смертельного ДТП на трассе в Алтайском крае сообщили в полиции 0
14:08
Грузовая "Газель" загорелась в Рубцовске 12 июня 0
13:47
Внедорожник провалился в большую яму на улице Малахова в Барнауле. Фото 2
13:26
Водитель без прав слетел с дороги и перевернулся на Алтае. Фото 0
13:11
Почти 200 лифтов отремонтируют в домах Алтайского края в 2017 году 9
12:48
Новосибирец на внедорожнике перевернулся на алтайской трассе. Фото 1
12:31
Баскетболист из Новосибирска признан самым высоким человеком России. Фото 1
12:14
Доходы руководства Центробанка выросли на 21% 14
11:47
Невиновный американец отсидел в тюрьме 17 лет из-за двойника 4
11:19
Как выглядят цены на бензин в Алтайском крае в сравнении с регионами СФО? 19
11:07
Меланья Трамп с младшим сыном переехала в Белый дом 15

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.