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Жителя Барнаула подозревают в совершении угона автомобиля ВАЗ-2107, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полиции уточняют, что преступление было совершено на парковке у одного из домов на проспекте Социалистическом.

"По предварительным данным, салон открыли после разбития бокового стекла задней двери, а двигатель злоумышленники завели путем смыкания проводов. Машину полицейские обнаружили в нескольких метрах от места угона", — добавляют в ведомстве.

Вскоре был задержан и подозреваемый, которым оказался местный житель 1991 года рождения. Ранее он уже был неоднократно судим.

"Свою вину задержанный отрицать не стал. Сотрудникам полиции он рассказал, что на машине хотел просто покататься по городу", — сообщают в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ГУ МВД добавляют, что в эту же ночь злоумышленник пытался угнать еще один отечественный автомобиль.