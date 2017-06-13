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Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 14 человек

, ИА "Амител"
Водитель автобуса скончался в реанимации

Фото: riakchr.ru

Водитель автобуса с паломниками, который разбился в Забайкалье, скончался в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ. Таким образом, число жертв аварии увеличилось до 14 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

Главврач медучреждения Цыден Цыдыпов отметил, что в больнице остается одна женщина, пострадавшая в ДТП. Она находится в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, ее состояние стабильно тяжелое. 

В минздраве региона отметили, что местных медиков постоянно консультирует главный травматолог и  главный реаниматолог страны, федеральный центр и ведущие российские врачи помогают в лечении через телемедицинские консультации.

Напомним, в ночь на понедельник, 12 июня, автобус, внутри которого находился 51 человек, сорвался с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал". На участке велись дорожные работы. В результате 14 человек погибли, в больницы Бурятии и Забайкалья попали 34 человека, из которых 18 находятся в реанимации, в том числе одна девочка в состоянии комы.

В автобусе находились православные паломники, возвращавшиеся в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

В отношении водителя автобуса возбудили дело. Также следователи выясняют признаки халатности работников обслуживающей дорогу компании.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.06.2017 09:59
- гость -

ну да, на водителя теперь все можно списать. Причина- набившая оскомину бенаказанность тех,кто в 2012 власть взял и на мигинге, со слезой в голосе заявил,что никому ее не отдаст. Обнаглели и ошалели от своей безнаказанности. Никто ни за что не отвечает, всегда виноватые среди работяг. Ни разу, начиная с Табуреткина, ни один высопоставленный дядечка не сел по-настоящему, надолго и под фанфары. Вечно отмазки- то до совершеннолетия детей, то амнистия на праздники, то изменения в УК. Все для себя, любимых. Когда уже харя треснет от наворованных денег?

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