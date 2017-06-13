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Водитель автобуса с паломниками, который разбился в Забайкалье, скончался в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ. Таким образом, число жертв аварии увеличилось до 14 человек, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

Главврач медучреждения Цыден Цыдыпов отметил, что в больнице остается одна женщина, пострадавшая в ДТП. Она находится в отделении реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, ее состояние стабильно тяжелое.

В минздраве региона отметили, что местных медиков постоянно консультирует главный травматолог и главный реаниматолог страны, федеральный центр и ведущие российские врачи помогают в лечении через телемедицинские консультации.

Напомним, в ночь на понедельник, 12 июня, автобус, внутри которого находился 51 человек, сорвался с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал". На участке велись дорожные работы. В результате 14 человек погибли, в больницы Бурятии и Забайкалья попали 34 человека, из которых 18 находятся в реанимации, в том числе одна девочка в состоянии комы.

В автобусе находились православные паломники, возвращавшиеся в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

В отношении водителя автобуса возбудили дело. Также следователи выясняют признаки халатности работников обслуживающей дорогу компании.