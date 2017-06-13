Фото: пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин рассказал о семьях своих дочерей, а также признался, что, к сожалению, ему редко удается поиграть с внуками.
Об этом глава государства высказался в интервью Оливеру Стоуну, которое начали показывать на телеканале Showtime. На вопрос, любит ли он своих внуков, Путин сказал: "Очень".
Говоря о том, как часто ему удается поиграть с внуками, президент отметил: "Очень редко, к сожалению".
Также Владимир Путин подчеркнул, что гордится своими дочерьми. Кроме того, он рассказал, что периодически дискутирует со своими зятьями по тому или иному поводу.
"Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они (дочери) тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием", — цитирует слова главы государства РИА Новости.
Комментарии
Умение долго говорить без конкретики одна из немногих положительных черт российского гаранта...
в общих отдаленных чертах
13.06.2017 10:13
- гость -
о семье этого достаточно, нечего совать нос в чужую семью