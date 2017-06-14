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Как и где отметить второй день свадьбы?

, ИА "Амител"
Туркомплекс "Столица Мира" приглашает молодоженов порезвиться на природе и поправить свое здоровье

Отзвенела, отплясала шикарная свадьба в торжественный первый день, но на носу еще и день второй. Более "лайтовый", менее помпезный, более душевный и "ветреный". Отличный выбор для второго дня свадьбы — это хороший загородный туркомплекс, где молодые и их гости смогут порезвиться на природе и поправить свое здоровье — "два в одном". Если требуется срочно восстановить силы и душевное спокойствие, хорошо отдохнуть в семейном кругу или отпраздновать какой-нибудь праздник или торжественное событие, туркомплекс "Столица Мира" — то, что нужно. Из множества вариантов выходного отдыха, когда хочется умчаться прочь из города хоть на пару деньков, "Столица Мира" — один из самых лучших и зарекомендовавших себя туркомплексов "на выходные" и не только. 

Отдых

Отдых в "Столице Мира" не оставит никого равнодушным — здесь все сделано для того, чтобы учесть любые предпочтения наших гостей, выбирающих загородный отдых. Усталость снимет рукой после посещения здешних бань — с полками в парилках из абаша (африканского дерева), каменкой, например, из жадеита (минерал здоровья, встречающийся в горах Китая, Японии, Мексики) – камня, который использовали в отделке императорских бань. Также к услугам гостей фитобочка, которая является уникальным древнеегипетским средством воздействия на организм человека травяным паром. Она обеспечит расслабление и полную гармонию. 

Туркомплекс "Столица Мира" находится в одном из самых красивых уголков нашего края, около реки Чумыш, на озере Черненькое, на которое открывается незабываемый вид из окон комплекса. Места здесь чудесные, сама природа будет лекарем и плодотворно влиять на эмоциональное состояние каждого гостя "Столицы Мира". Любителям активного отдыха здесь тоже скучать не придется. Рыбалка, конные прогулки, прокат велосипедов, лодок, катамаранов, волейбол, футбол, баскетбол на специально оборудованных площадках — здесь созданы все условия для того, чтобы провести выходные активно и интересно.

Оформление и удобства

Туркомплекс "Столица Мира" — место необычное. Удивляет интерьер, как будто ты попадаешь в теремок из русской сказки. В то же время здесь все рядом — коммуникации и связь, здесь уютно и тепло, можно почувствовать себя как дома и взрослому, и малышу. "Столица Мира" открывает широкие возможности для семейного отдыха, где будет интересно и Вам, и Вашим детям. Не лишайте себя и своего чада ярких эмоций и незабываемых впечатлений! Здесь и новые знакомства, и интересные развлекательные программы и конкурсы, и еще много всего незабываемого. 

Кухня

Кухня в "Столице Мира" – это очень качественно и вкусно. По-кавказски она щедрая, по-японски – полезная, по-китайски – удивительная, по-русски – разносольная. Ни с чем не сравнимый запах жареного мяса на свежем воздухе, пикники всей большой семьей, с играми да забавами... Столичный комфорт и качество, сибирская душевность, доступность — такой загородный отдых на выходных предлагает туркомплекс "Столица Мира". Здесь здорово отдыхать как просто семейными парочками, так и организовать отдых за городом для всей большой семьи и друзей, ведь сейчас многие нуждаются в свежем воздухе, целебной силе природы, в покое и во внимании.

Зимние развлечения

Зима — не время сидеть все выходные дома! Куча всеми любимых зимних забав в "Столице Мира", успеть бы все попробовать! Любителям катания на лыжах предоставляются беговые дорожки, конькобежцам к услугам каток с идеальным льдом. Ну а для экстремалов и храбрецов есть снегоходы и даже бронетранспортер (БТР). В зимнюю стужу можно с интересом провести время в зале с настольным теннисом, бильярдом, месте для танцев.

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База отдыха "Столица Мира"
7 (960) 960-50-40
www.stolicamira.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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