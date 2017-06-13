Варвара и авиашоу. Как в Барнауле отметили День России

Фото: администрация Барнаула
Жители Барнаула в понедельник, 12 июня, отметили День России. Одной из основных площадок в этом году стал Речной вокзал, где прошел большой праздничный вечер, организованный ГТРК "Алтай". На открытом воздухе выступал ансамбль "Сибирь", молодёжный ансамбль песни и танца "Алтай", Лев Шапиро и его друзья. Кульминацией вечера стало выступление барнаульской пилотажной группы "Открытое небо".
Второй площадкой стал концерт певицы Варвары, который прошел на площади Сахарова. После него небо над Барнаулом озарил небольшой салют. Предлагаем вам обзор лучших фотографий Дня России из социальных сетей.
Классный концерт ко Дню России прошел в Барнауле! Как же я люблю вот эти мощные мужские голоса! Гостьей концерта стала Заслуженная артистка России, певица Варвара! Одним словом, я без голоса и с горящими красными ладошками! Супер концерт! #деньРоссии#Барнаул#площадьСахарова#Варвара#суперконцерт#
A post shared by Irisha Semenischeva (@irishka100990) on
Поздравляю всех , с Днём России 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Желаю всем мирного неба над головой !!!☁️☀️ Замечательная @varvaramusic шикарно выступила у нас в столице края , городе Барнауле !!!⭐️ Огромнейший заряд положительных эмоций !!! Спасибо Вам огромное 😃Браво! #варвара#певицаварвара#Россия#россиямоялюбовь#деньроссии#деньродины
A post shared by Дмитрий Евгеньев (@evgeniev_leading) on
🇷🇺 #ДеньРоссии #Варвара… 😍😎👍 отличный вечер. И хорошая компания 😎👍
A post shared by Анастасия Атаманова (@nastenaatamanova) on
Россияне, с праздником! С Днём нашей любимой и великой страны! С Днём России! 🇷🇺 Спасибо, @varvaramusic , за этот чудесный праздничный вечер, за русские песни и за заряд энергии на ближайшую неделю! 🇷🇺 Вот смотришь на артистов, заряжаешься всей этой кайфовой энергетикой и хочется снова вернуться на сцену, да даже во дворы вновь готова. Только обратно. В беззаботную концертную жизнь, где нет никаких ЕГЭ, а есть только ты, микрофон и зрители. "Гармония", возьми меня ещё на 11 лет😂❤️💋 🇷🇺 #варвара #певицаварвара #Барнаул #столицамира #Алтай #Алтайскийкрай #Россия #Сибирь #ДеньРоссии #трудовыебудни #праздничныебудни
A post shared by Екатерина (@ekaterina_shersh) on
Варвара.(звук) #деньнезависимостироссии#любимыйгород#праздник#певица#хорошопоет#варвара#певицаварвара#народныепесни
A post shared by Татьяна Орлова (@tatiana.sibalt) on
A post shared by Alexandra_Chalih (@alexandra_chalih) on
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A post shared by Адвокат Михаил Давыдов (@advocate.davidoff) on
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A post shared by Адвокат Михаил Давыдов (@advocate.davidoff) on
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A post shared by Адвокат Михаил Давыдов (@advocate.davidoff) on
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A post shared by Адвокат Михаил Давыдов (@advocate.davidoff) on
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A post shared by Адвокат Михаил Давыдов (@advocate.davidoff) on
Авиашоу в Барнауле в честь Дня России! ✈️ А вы смотрели?) 📨 Фото, видео: @oksanapryzhkova @barneoteam @marfusha3102 #barnaulrussia #barnaul #барнаул #авиашоу #деньроссии
A post shared by Барнаул | Россия 🇷🇺 (@barnaulrussia) on
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A post shared by Барнаул — видео аккаунт города (@video.barnaul) on
Отметили праздник как всегда — грандиозным концертом " Мы вместе" . Концерт транслировался в прямом эфире, много уже получили отзывов , это новый формат для нашего города. Так что весь день в гуще событий! С замиранием следили за авиашоу пилотажной группы — зрелищно и очень интересно, все фигуры комментировались- "зеркало", "петля", это все, что я запомнила😂 . Патриотизм зашкаливал ! А вообще кто такие патриоты? Мне кажется, что это те люди, которые сплачивают и ведут за собой, берут ответственность за другие судьбы, совершают полезные дела. Что я ещё забыла? #мывместе22#мывместе❤️ #оркестрсибирь #концерт#деньроссии #речнойвокзал #патриотизм #патриотично #авиашоу #прямойэфир #пилотаж
A post shared by Ковалева Елена (@madam.covaleva2018) on
День России/Авиашоу . . . . . #деньроссии #авиа #авиашоу #обь #речнойвокзал #праздник #барнаул #барнаул22 #алтайскийкрай #небо #як52
A post shared by Denis Panin (@denipanin) on
#день#России#речной#вокзал#авиашоу#Барнаул✈️ Было красиво😊
A post shared by Сержж (@serg.sab) on
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A post shared by Ольга Наздрачева (@olga_n2) on
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A post shared by Дарья (@20kitaeva02) on
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A post shared by Игорь Достовалов (@igordostovalov) on
Сто раз пожалела, что не взяла фотоаппарат 😤 #самолет #авиашоу #деньроссии #барнаул #облака #небо #airplane #sky #clouds #russia
A post shared by Lena (@kretysheva) on
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A post shared by наталья (@inati41) on
👏👏👏 #авиашоу #Барнаул #деньРоссии2017
A post shared by Татьяна Геде (Штефан) (@stefan_tanya) on
#авиашоу ✈️✈️ #деньроссии 🇷🇺 #барнаул #небо #выходной
A post shared by Katerina (@lady_in_red_17) on
День России. Небольшой фрагмент авиашоу в Барнауле. #речнойвокзал #авиашоу#barneo#barneoteam#як52 #открытоенебо #lowpass#airobatics#aircraft
A post shared by Страсть к приключениям! (@barneoteam) on
A post shared by Евгения (@zhenya.shod) on
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