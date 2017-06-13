Вторник, 13 Июнь, 12:57

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57
€ 63,79
Brent
$ 51,5
18°
Обь
383см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2017Дорожный ремонт – 2017 Купальный сезон-2017
Новости

Как жители Барнаула отметили День России. Обзор социальных сетей

, ИА "Амител"
Варвара и авиашоу. Как в Барнауле отметили День России

Фото: администрация Барнаула

Жители Барнаула в понедельник, 12 июня, отметили День России. Одной из основных площадок в этом году стал Речной вокзал, где прошел большой праздничный вечер, организованный ГТРК "Алтай". На открытом воздухе выступал ансамбль "Сибирь", молодёжный ансамбль песни и танца "Алтай", Лев Шапиро и его друзья. Кульминацией вечера стало выступление барнаульской пилотажной группы "Открытое небо".

Второй площадкой стал концерт певицы Варвары, который прошел на площади Сахарова. После него небо над Барнаулом озарил небольшой салют. Предлагаем вам обзор лучших фотографий Дня России из социальных сетей.

 

🇷🇺 #ДеньРоссии #Варвара… 😍😎👍 отличный вечер. И хорошая компания 😎👍

A post shared by Анастасия Атаманова (@nastenaatamanova) on

 

Россияне, с праздником! С Днём нашей любимой и великой страны! С Днём России! 🇷🇺 Спасибо, @varvaramusic , за этот чудесный праздничный вечер, за русские песни и за заряд энергии на ближайшую неделю! 🇷🇺 Вот смотришь на артистов, заряжаешься всей этой кайфовой энергетикой и хочется снова вернуться на сцену, да даже во дворы вновь готова. Только обратно. В беззаботную концертную жизнь, где нет никаких ЕГЭ, а есть только ты, микрофон и зрители. "Гармония", возьми меня ещё на 11 лет😂❤️💋 🇷🇺 #варвара #певицаварвара #Барнаул #столицамира #Алтай #Алтайскийкрай #Россия #Сибирь #ДеньРоссии #трудовыебудни #праздничныебудни

A post shared by Екатерина (@ekaterina_shersh) on

 

#Варвара

A post shared by Alexandra_Chalih (@alexandra_chalih) on

 

A post shared by Татьяна (@tania_serdyuk) on

 

#barnaulinsta #брн #barnaul #авиашоу #россия

A post shared by Барнаул — видео аккаунт города (@video.barnaul) on

 

Отметили праздник как всегда — грандиозным концертом " Мы вместе" . Концерт транслировался в прямом эфире, много уже получили отзывов , это новый формат для нашего города. Так что весь день в гуще событий! С замиранием следили за авиашоу пилотажной группы — зрелищно и очень интересно, все фигуры комментировались- "зеркало", "петля", это все, что я запомнила😂 . Патриотизм зашкаливал ! А вообще кто такие патриоты? Мне кажется, что это те люди, которые сплачивают и ведут за собой, берут ответственность за другие судьбы, совершают полезные дела. Что я ещё забыла? #мывместе22#мывместе❤️ #оркестрсибирь #концерт#деньроссии #речнойвокзал #патриотизм #патриотично #авиашоу #прямойэфир #пилотаж

A post shared by Ковалева Елена (@madam.covaleva2018) on

 

#день#России#речной#вокзал#авиашоу#Барнаул✈️ Было красиво😊

A post shared by Сержж (@serg.sab) on

 

#деньроссии #барнаул #любимыйгород #авиашоу

A post shared by Ольга Наздрачева (@olga_n2) on

 

#деньроссии🇷🇺 #авиашоу #12июня

A post shared by Дарья (@20kitaeva02) on

 

#мывместе22 #Барнаул #авиашоу #вестиалтай #открытоенебо

A post shared by Игорь Достовалов (@igordostovalov) on

 

#авиашоу#барнаул#праздник#лето#выходной#👍

A post shared by наталья (@inati41) on

 

👏👏👏 #авиашоу #Барнаул #деньРоссии2017

A post shared by Татьяна Геде (Штефан) (@stefan_tanya) on

 

#авиашоу ✈️✈️ #деньроссии 🇷🇺 #барнаул #небо #выходной

A post shared by Katerina (@lady_in_red_17) on

 

#авиашоу #самолеты

A post shared by Евгения (@zhenya.shod) on

Читайте также в сюжете: День России-2017

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
12:38
Неизвестный житель США выиграл в лотерею почти 500 миллионов долларов 0
12:24
Авиашоу, Варвара и салют: фоторепортаж с празднования Дня России в Барнауле
Смотрим, что происходило на главных площадках праздника, отгремевшего 12 июня
12:17
Барнаулец перевел мошенникам 10 тысяч рублей при попытке купить бензопилу 0
12:07
Эксперты назвали США самой "толстой" страной в мире 1
11:53
Американский подросток станцевал на больничной койке после пересадки сердца 0
11:33
Сколько жителю Алтайского края придется копить на новый iPhone 8? 8
11:24
Что такое Государственный банк? 0
11:13
Главу Пентагона шокировало состояние вооруженных сил США 0
11:09
Барнаульские власти напомнили, чем опасны несанкционированные пляжи 0
11:04
Стоп-кадр. День России в Барнауле 4
10:54
VII "Дельфийские игры" прошли в Алтайском крае 0
10:36
Лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева госпитализировали перед концертом 18
10:30
"Метод рубильника": что делать, если отключили за долги свет? Инфографика 2
10:27
Использование антибиотиков могут ограничить в России 6
10:15
Как жители Барнаула отметили День России. Обзор социальных сетей 0
10:07
СМИ: бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли задержали в США 1
09:51
Путин рассказал о своих внуках и семьях дочерей 21
09:37
Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 14 человек 1
09:28
Барнаулец угнал машину и оставил в нескольких метрах от места преступления 3
09:16
СМИ назвали цену на iPhone 8 в России 11
09:09
Более 20 человек в Барнауле тушили ночной пожар в жилом доме 0
09:00
Скидки 50% на продукты для дачи предлагает интернет-магазин "Быстромаркет" 0
08:58
Путин рассказал, для чего США используют террористов 4
08:39
Четырехбалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 13 июня 0
08:19
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2
07:34
Как принимают законы в Алтайском крае. Инфографика 1
07:03
Квартиру с тремя ванными и сауной продают в Барнауле за 18,5 млн руб. Фото 1
06:32
Что делать, если не сдал ЕГЭ? 9
06:01
Места массового пребывания барнаульцев поставили "на баланс" Нацгвардии 12
05:08
Короткая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с потепления 0
23:12
Болельщики устроили драку на чемпионате России по вольной борьбе 2
23:01
Депутат ГД призвал посещающих Крым украинцев надевать георгиевские ленточки 1
22:50
Фейерверк в Барнауле в честь Дня России. Видео 0
22:01
Митинги против коррупции в Москве назвали провокацией 25
21:01
Жители Сочи нашли мертвого крокодила недалеко от пляжа 0
20:01
Водители устроили из прорыва трубы бесплатную автомойку 0
19:36
Порошенко запретил георгиевские ленточки на Украине 0
19:23
"Интервью с Путиным". Почему нельзя пропустить фильм Стоуна о президенте РФ? 4
19:02
Россия полностью избавилась от запасов боевого газа зарин 1
18:45
Сено загорелось в алтайском наукограде 1
18:26
Сухую и теплую погоду обещают в Алтайском крае после периода дождей 0
18:04
Кроссовер и легковушка столкнулись в самом центре Барнаула. Фото 13
17:49
День России стал по-настоящему всенародным праздником – Александр Карлин 10
17:12
Закон, ужесточающий санкции против России, собираются принять в США 5
16:47
Лукашенко поздравил Путина с Днем России и заявил о братской дружбе 1
16:26
Тело мужчины обнаружили в пешеходном переходе в Новосибирске 2
16:09
Активисты ЛДПР в Барнауле устроили "погоню" за нерадивыми коммунальщиками 7
15:43
Евгений Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли 1
15:16
78% россиян называют себя патриотами – опрос 22
14:47
Безвизом с Европой на Украине уже воспользовались более 1,8 тыс. человек 9

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.