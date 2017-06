Варвара и авиашоу. Как в Барнауле отметили День России

Классный концерт ко Дню России прошел в Барнауле! Как же я люблю вот эти мощные мужские голоса! Гостьей концерта стала Заслуженная артистка России, певица Варвара! Одним словом, я без голоса и с горящими красными ладошками! Супер концерт! #деньРоссии#Барнаул#площадьСахарова#Варвара#суперконцерт#

A post shared by Irisha Semenischeva (@irishka100990) on Jun 12, 2017 at 10:57am PDT