Варвара и авиашоу. Как в Барнауле отметили День России

Фото: администрация Барнаула

Жители Барнаула в понедельник, 12 июня, отметили День России. Одной из основных площадок в этом году стал Речной вокзал, где прошел большой праздничный вечер, организованный ГТРК "Алтай". На открытом воздухе выступал ансамбль "Сибирь", молодёжный ансамбль песни и танца "Алтай", Лев Шапиро и его друзья. Кульминацией вечера стало выступление барнаульской пилотажной группы "Открытое небо".

Второй площадкой стал концерт певицы Варвары, который прошел на площади Сахарова. После него небо над Барнаулом озарил небольшой салют. Предлагаем вам обзор лучших фотографий Дня России из социальных сетей.

Классный концерт ко Дню России прошел в Барнауле! Как же я люблю вот эти мощные мужские голоса! Гостьей концерта стала Заслуженная артистка России, певица Варвара! Одним словом, я без голоса и с горящими красными ладошками! Супер концерт! #деньРоссии#Барнаул#площадьСахарова#Варвара#суперконцерт# A post shared by Irisha Semenischeva (@irishka100990) on Jun 12, 2017 at 10:57am PDT

Поздравляю всех , с Днём России 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Желаю всем мирного неба над головой !!!☁️☀️ Замечательная @varvaramusic шикарно выступила у нас в столице края , городе Барнауле !!!⭐️ Огромнейший заряд положительных эмоций !!! Спасибо Вам огромное 😃Браво! #варвара#певицаварвара#Россия#россиямоялюбовь#деньроссии#деньродины A post shared by Дмитрий Евгеньев (@evgeniev_leading) on Jun 12, 2017 at 10:17am PDT

🇷🇺 #ДеньРоссии #Варвара… 😍😎👍 отличный вечер. И хорошая компания 😎👍 A post shared by Анастасия Атаманова (@nastenaatamanova) on Jun 12, 2017 at 9:50am PDT

Варвара.(звук) #деньнезависимостироссии#любимыйгород#праздник#певица#хорошопоет#варвара#певицаварвара#народныепесни A post shared by Татьяна Орлова (@tatiana.sibalt) on Jun 12, 2017 at 10:06am PDT

#Варвара A post shared by Alexandra_Chalih (@alexandra_chalih) on Jun 12, 2017 at 9:45am PDT

A post shared by Татьяна (@tania_serdyuk) on Jun 12, 2017 at 9:12am PDT

#barnaulinsta #брн #barnaul #авиашоу #россия A post shared by Барнаул — видео аккаунт города (@video.barnaul) on Jun 12, 2017 at 5:06am PDT

#день#России#речной#вокзал#авиашоу#Барнаул✈️ Было красиво😊 A post shared by Сержж (@serg.sab) on Jun 12, 2017 at 9:05am PDT

#деньроссии #барнаул #любимыйгород #авиашоу A post shared by Ольга Наздрачева (@olga_n2) on Jun 12, 2017 at 8:58am PDT

#деньроссии🇷🇺 #авиашоу #12июня A post shared by Дарья (@20kitaeva02) on Jun 12, 2017 at 8:10am PDT

#мывместе22 #Барнаул #авиашоу #вестиалтай #открытоенебо A post shared by Игорь Достовалов (@igordostovalov) on Jun 12, 2017 at 7:23am PDT

#авиашоу#барнаул#праздник#лето#выходной#👍 A post shared by наталья (@inati41) on Jun 12, 2017 at 6:47am PDT

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День России. Небольшой фрагмент авиашоу в Барнауле. #речнойвокзал #авиашоу#barneo#barneoteam#як52 #открытоенебо #lowpass#airobatics#aircraft A post shared by Страсть к приключениям! (@barneoteam) on Jun 12, 2017 at 5:11am PDT