С начала года в Барнауле обесточенными за долги оказались 342 абонента Барнаульской горэлектросети. "Метод рубильника" не пользуется популярностью у барнаульских энергетиков. В своей работе БГЭС предпочитает договариваться с абонентами, например, заключать соглашения о реструктуризации долга.
Между тем, в 2017 году российское законодательство максимально упростило процедуру отключения электричества за долги. Теперь для того, чтобы погасить должнику свет, энергетикам достаточно позвонить абоненту по телефону или направить sms-сообщение. Что нужно знать об отключении света за долги и как его не допустить, смотрите в нашей инфографике.
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Комментарии
Без решения суда не имееют право отключать электроэнергию!
Амик, вот зачем вы людей обманываете? Информировать должника об отключении можно разными способами, но обязательно с подтверждением!!! какое подтверждение у смс? Где гарантия, что именно должник его прочитал? А по эл. почте - как они докажут, что это именно его почтовый ящик и что именно должник проверяет свои письма, да и вообще - вдруг файл не читаем - произошел сбой! Только лично в руки (и то, если должник согласится показать паспорт) или по почте заказным письмом с уведомлением и с описью вложения.