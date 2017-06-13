С начала года в Барнауле обесточенными за долги оказались 342 абонента Барнаульской горэлектросети. "Метод рубильника" не пользуется популярностью у барнаульских энергетиков. В своей работе БГЭС предпочитает договариваться с абонентами, например, заключать соглашения о реструктуризации долга.

Между тем, в 2017 году российское законодательство максимально упростило процедуру отключения электричества за долги. Теперь для того, чтобы погасить должнику свет, энергетикам достаточно позвонить абоненту по телефону или направить sms-сообщение. Что нужно знать об отключении света за долги и как его не допустить, смотрите в нашей инфографике.

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