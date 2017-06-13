Фото: zdoroviezybki.ru
Использование антибиотиков могут ограничить в России — федеральный Минздрав разработал Стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам.
Как передает ТАСС соответствующий проект распоряжения правительства, утверждающего данную Стратегию, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Целью Стратегии декларируется "повышение эффективности профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней человека, животных и растений, снижение тяжести и длительности течения этих заболеваний, снижение смертности среди населения, гибели животных и растений, связанных с распространением устойчивости".
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова отмечала, что ее ведомство вместе с Минсельхозом и прочими структурами пытаются решить проблему устойчивости к антибиотикам.
Авторы новой Стратегии убеждены, что появление новых противомикробных препаратов не может стать основой для преодоления устойчивости к антибиотикам, а поэтому также необходимо регламентировать уже существующие сферы применения антибиотиков.
В частности, предполагается снижать их содержание в пищевых продуктах и оптимизировать назначение этих препаратов.
Комментарии
Главное
1) не пичкать ими продукты
2) не пичкать ими детей, а лечить их курортно-санаторно
Народ при кажной сопле жрёт сумамед, а потом при действительно серьёзной болячке (ангина, пневмония и пр.) антибиотики по просту не действуют. И всё. Привет патологоанатому.
бояре озаботились , что им труднее стало лечиться от инфекций потому как чернь на лево и направо пользует антибиотики тем самым рождаются стойкие микробы. Чё бояре и в платную сходит денег вагон, а чего простым делать, по несколько недель ждать очередь, потом на ненужные анализы потратится да ещё выпишут не то что надо, а то что врачу выгодно. Люди не оттого жрут по всякому поводу антибиотики, а потому что к врачу хрен попадёшь да ещё на развод там нарвёшся
У тех кто жрет сумамед позвоночник просто рассыпается....
на заметку мимопроходящему, тоже ведь употребляешь...
Местный прав на все 1000%
Создается впечатление, что просто антибиотиков на всех не хватает.