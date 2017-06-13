Фото: rrnews.ru

Лидер известной группы "Любэ" Николай Расторгуев госпитализирован в Туле перед концертом, который должен был состоятся на площади, передает "Интерфакс".

По информации издания, музыканта незадолго до выхода на сцену забрала карета скорой помощи.

Известно, что самочувствие Расторгуева резко ухудшилось.

Музыканты "Любэ" вышли на сцену, однако солировали им тульские артисты. Собравшимся горожанам объявили, что лидер коллектива не сможет принять участие в концерте.