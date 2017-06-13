Фото: rrnews.ru
Лидер известной группы "Любэ" Николай Расторгуев госпитализирован в Туле перед концертом, который должен был состоятся на площади, передает "Интерфакс".
По информации издания, музыканта незадолго до выхода на сцену забрала карета скорой помощи.
Известно, что самочувствие Расторгуева резко ухудшилось.
Музыканты "Любэ" вышли на сцену, однако солировали им тульские артисты. Собравшимся горожанам объявили, что лидер коллектива не сможет принять участие в концерте.
Комментарии
Это не тот чувак который в 90 пел про любовь к родине в костюме НКВДшника.?
Много пил. Пропил свои почки, ему пересадили чужую. Почка новая, но привычки то старые. Видать и её тоже пропил. Путинская заводная обезьяна с гитарой!
Ты смотри свою не пропей...
Это ты обезьяна!!! Сначало добейся чего-нибудь , мартышка!!!
Это ты обезьяна!!! Сначало добейся чего-нибудь , мартышка!!!
Как можно такое писать про артиста.Тебе то он что сделал.Не нравится не слушай делов то...
13.06.2017 11:00
- гость -
А в обычной жизни ты, наверное, здороваешься с людьми, говоришь им спасибо и до свидания. А вот на просторах интернета и проявляется и вылазит наружу твоя желчная и гиенская сущность. Как ты с этим живёшь ?
Бухал Коля по серьезному и безбашенно. Помню Ялту 1998г. и их посиделки в ресторане в центре города около городской администрации. Летали с их стола и вилки и ножи по бетонному полу. Милиция их тогда вывела. Сейчас бы наверно стали стрелять. Не уважаю
Засадил стакан за день России и кончилось здоровье..
А как нам к ним относится? Заказные патриотичные песенки. Денег не меряно, прут буром. Поведение отвратительное: Мы звезды, нам все можно. Если память не подводит, были , неоднократно, поезди пьяным за рулем, вроде даже с серьёзным ДТП. На благотворительность ноль-ноль хрен повдоль. Не уважаю. Не жалею.
Артист он никакой. Низкопробный, бесталанный ремесленник фронта пропаганды.
Желаю выздоровления, быть здоровым и на пенсии заняться другим делом.
13.06.2017 11:47
- гость -
твоё право.
вот только базар свой подтверди про ДТП, про ноль благотворительности.
и вообще, такие как 11:00, это отрыжка человеческая.
Кому какое дело кто как живет? Курит или бухает. За собой следите )
Артистам не легко быть постоянно в центре внимания и так выкладываться на сцене...
Конечено если ты не Ф Киркоров под патифон рот разивавший...
Многие из них пьют. А у Левы Би-2 вон ваще марихуану недавно нашли.
Кинчев раньше вообще кололся по молодости. Недавно перенес инфаркт и после полугодового молчания снова на сцене... через год ему 60.
Здоровья надо пожелать, а не злорадствовать со словами "добухался"...
13.06.2017 11:50
- гость -
интернет вам в помощь. И с быдлом я не общаюсь.
А Высоцкий,разве не бухал и не принемал запрещённые препараты?
На качестве его творчества это как повлияло?
13.06.2017 11:55
- гость -
Ну, всё понятно.
Прокукарекал, подстилка оппозиционная, подтверждения своим словам не привёл, просто вбросил говнецо на вентилятор, обозвал оппонента, и бежать.
Типичные навальнята)
13.06.2017 12:08
Ru.бaнок
А Высоцкий,разве не бухал и не принемал запрещённые препараты?
На качестве его творчества это как повлияло?
Не сравнивай Божий дар с яичницей, Высоцкий талант, и под власть не прогибался, а этот, песни, голос ниже среднего, член ЕР, депутат Гос.думы
И что из того,что депутат. Не могу сказать,что прям слушаю песни "Любэ",но все же... Человечней надо быть,люди! Даже если с перепоя угодил в больницу,зачем писать гадости?
13.06.2017 12:12
- гость -
а ты - типичный путинёнок?