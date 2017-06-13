Фото: администрация Барнаула

Барнаульские власти рассказали, чем опасны несанкционированные пляжи и как с ними бороться. Как сообщается в очередном выпуске "На переднем плане. Барнаул" телеканала "Россия 24", в этом сезоне в краевой столице уже утонули два человека.

В администрации напомнили, что сейчас на острове Помазкин убирают мусор, очищают дно. Эксперты Роспотребнадзора проверили речную и питьевую воду на санитарные нормы. Планируется оборудовать территорию биотуалетами, кабинками для переодевания, контейнерами для мусора. Обучение проходят спасатели, медики. На городском пляже к услугам отдыхающих предоставят 150 шезлонгов, будут работать предприятия торговли, аттракционы, в том числе для детей. Особое внимание – организации парковочного пространства на 300 мест напротив въезда на пляж в районе Обского моста.

Первый заместитель главы администрации Центрального района Анатолий Панченко заявил, что традиционно будут работать несколько маршрутов, которые доставят отдыхающих на городские пляжи. Главная задача — восстановление всей инфраструктуры.

Однако в администрации краевой столицы также напомнили, что в прошлом году на несанкционированных пляжах погибли 9 человек. В городе зафиксирован 21 так называемый дикий пляж, и уже в этом сезоне произошло два несчастных случая.

Заместитель начальника городского управления ГО ЧС Расим Тухбатуллин рассказал, что отдыхающих, несмотря на угрозу, все равно тянет на дикие пляжи. Основная опасность заключается в том, что в случае чрезвычайной ситуации никто не окажет медицинскую помощь. В первую очередь они опасны для детей, которые не могут позвать на помощь.

Городские власти отмечают, что проводят работу по информированию населения о том, где опасно купаться. Устанавливаются также специальные знаки. Также людей обучают тому, как вести себя при чрезвычайной ситуации. В частности, на диких пляжах устанавливаются спасательные посты.