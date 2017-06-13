Фото: управление Алтайского края по культуре и архивному делу

Свыше 700 талантливых молодых жителей Алтайского края приняли участие в VII "Дельфийских играх", которые проходили в Шипуновском районе с 9 по 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что самые большие делегации прибыли из Новоалтайска, Павловского, Поспелихинского и Шипуновского районов. На церемонии открытия форума на стадионе села Шипуново 9 июня гостей и участников игр приветствовали председатель АКЗС Александр Романенко, начальник краевого управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова, а также глава Шипуновского района Николай Рыбоконенко.

В сообщении сказано, что ярким моментом на открытии стала церемония зажжения Огня краевых Дельфийских игр. Колонна мотоциклистов с факелоносцем и спортсменами проехала по стадиону под аплодисменты зрителей. Подчеркивается, что в празднике участвовали артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая, ансамбль народного танца "Сударушка" АлтГТУ, лучшие коллективы и исполнители Шипуновского района. В конце церемонии участники прочитали клятву.

Ведущий методист Алтайского краевого Дома народного творчества Галина Классен отметила, что у каждого форума искусств есть свои особенности. На Играх в Шипуново участников впервые поддерживал символ форума искусств — Жар-птица, а на церемонии закрытия она вручила победителю главную награду.

Отмечается, что в играх 17 номинаций. Самыми многочисленными были "Эстрадный вокал", "Хореография" и "Художественное слово".

Также во время Игр была насыщенная внеконкурсная программа: для жителей села и участников прошел экологический праздник, Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая представил концертную программу, прошел конкурс команд КВН, состоялись выездные концерты с участием дельфийцев в селах Шипуновского района, а в поселке Первомайский показали фильм "Три дня до весны".

В сообщении говорится, что конкурсные программы Игр оценивало независимое жюри — заслуженные работники и деятели культуры и искусства региона. Победители получили денежные премии, выделенные из регионального бюджета по государственной программе "Развитие культуры Алтайского края".