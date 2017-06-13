Фото: concept-phones.com

Среднестатистическому жителю Алтайского края придется выложить за новый iPhone 8 четыре месячных зарплаты, исходя из той стоимости гаджета, которую назвали СМИ.

Напомним, по имеющимся данным, в России новинка рынка будет продаваться по 80-90 тысяч рублей.

Если усреднить эту сумму до 85 тысяч рублей, то получается, что iPhone 8 будет стоить примерно четыре средних месячных зарплаты жителей Алтайского края (по данным на март 2017 года, средняя заработная плата в регионе определялась суммой 21 808 рублей — прим. ред.).

Если же рассмотреть вариант накопления на гаджет и брать в расчет то, что среднестатистическому жителю региона придется откладывать на iPhone 8 по пять тысяч рублей в месяц, то процесс сбора средств на техническую новинку займет почти полтора года — 17 месяцев.

Напомним, согласно выкладкам портала Amic.ru, сделанным с появлением на рынке iPhone 7, за данную модель смартфона жителям Алтайского края на тот момент пришлось бы выложить примерно три среднемесячных зарплаты.