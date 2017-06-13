Фото: concept-phones.com
Среднестатистическому жителю Алтайского края придется выложить за новый iPhone 8 четыре месячных зарплаты, исходя из той стоимости гаджета, которую назвали СМИ.
Напомним, по имеющимся данным, в России новинка рынка будет продаваться по 80-90 тысяч рублей.
Если усреднить эту сумму до 85 тысяч рублей, то получается, что iPhone 8 будет стоить примерно четыре средних месячных зарплаты жителей Алтайского края (по данным на март 2017 года, средняя заработная плата в регионе определялась суммой 21 808 рублей — прим. ред.).
Если же рассмотреть вариант накопления на гаджет и брать в расчет то, что среднестатистическому жителю региона придется откладывать на iPhone 8 по пять тысяч рублей в месяц, то процесс сбора средств на техническую новинку займет почти полтора года — 17 месяцев.
Напомним, согласно выкладкам портала Amic.ru, сделанным с появлением на рынке iPhone 7, за данную модель смартфона жителям Алтайского края на тот момент пришлось бы выложить примерно три среднемесячных зарплаты.
Комментарии
4 месяца не есть и не платить ЖКХ!
Ура великому карлину, да здравствует мудрейший путин.
А позвольте, спросить, где импортозамещение, где отечественные, не дорогие Айфоны.
А в это время в Наукограде горит сено...........................
2 недели
Только айфон не уперся.
К чему понты? Зачем менять привычки?
Есть устраивающие телефоны на андроиде тыщ по 15.
13.06.2017 11:54
- гость -
2 недели
Только айфон не уперся.
К чему понты? Зачем менять привычки?
Есть устраивающие телефоны на андроиде тыщ по 15.
Можно и стационарным телефоном воспользоваться, в чём проблема , и никакого Айфона
13.06.2017 12:03
- гость -
Можно и стационарным телефоном воспользоваться, в чём проблема , и никакого Айфона
Некорректное сравнение. Стационарный не мобильный.
Андроид устраивает более чем.
Да нафиг он нужен, из США будет стоить в пределах 50к вместе с доставкой. Как произошло с iPhone 7) многие заказали из Штатов, выиграли по цене 15-20 тысяч. разницы никакой, гарантия мировая (да, даже в Барнауле по гарантии примут).