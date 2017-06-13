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Эксперты назвали США самой "толстой" страной в мире

, ИА "Амител"
Соединенные Штаты являются лидером по количеству людей, страдающих ожирением

Фото: araratnews.am

Соединенные Штаты Америки лидируют в мире по количеству людей, страдающих лишним весом и крайними формами ожирения, передает РИА Новости со ссылкой на статью ученых, опубликованную в New England Journal of Medicine.

Всего, по данным медиков, на нашей планете более двух миллиардов людей, испытывающих такие проблемы.

"Люди, которые не считают лишний вес проблемой, достойной внимания, поступают так на свой собственный страх и риск, так как риск развития болезней сердца, рака, диабета и прочих болезней у них растет", — констатирует специалист из университета Вашингтона в Сиэтле Кристофер Мюррей.

В числе 20 наиболее населенных стран мира по показателю ожирения лидируют США. Здесь, по информации исследователей, от крайних форм ожирения страдает более 13% детей, а также 24% взрослых.

Наибольшее число взрослых с лишними килограммами наблюдается в Египте, где от ожирения страдает более трети населения.

А вот в Индии и в Китае показатель весьма скромный — около 3 и 5%.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.06.2017 12:19
Ru.бaнок

Именно по по этому в пиндоссии майдана не будет-им прыгать тяжело,хе,хе,хе!

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