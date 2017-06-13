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Барнаульские полицейские разыскивают мошенников, путем обмана похитивших у жителя города порядка 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что барнаулец нашел в сети интернет-магазин с нужной ему бензопилой. На сайте было сказано, что данный магазин — официальный представитель завода-изготовителя устройства. Мужчина перевел на указанный счет деньги, однако оплаченный товар в указанный срок так и не получил.

После этого барнаулец обратился к полицейским.

Сейчас по факту произошедшего правоохранители проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.