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Неизвестный житель США выиграл в лотерею почти 500 миллионов долларов

, ИА "Амител"
Данный выигрыш - десятый по величине за всю историю проведения лотерей в Америке

Фото: top-casinos-games-free.review

Выигрышный билет одной из популярнейших в Соединенных Штатах лотерей Powerball, джекпот которой составил 448 миллионов долларов, продали в южной части штата Калифорния (США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Отмечается, что билет счастливчик купил в продуктовом магазине. Кто он — пока неизвестно. Победитель мог получить деньги уже с понедельника, 12 июня. По словам представителей Powerball, этот выигрыш — десятый по величине за всю историю проведения различных лотерей в Америке.

Согласно действующим правилам, владельцы магазина, продавшие выигрышный билет, тоже получат награду в размере 1 миллиона долларов. Согласно условиям лотереи, выигрыш достается тому, кто правильно угадает номера пяти белых шаров, а также одного красного, который и называется Powerball. Шансы правильно назвать все шесть номеров составляют один на 292 миллиона.

Агентство пишет, что счастливчик может забрать выигрыш частями в течение 29 лет или же получить его сразу. В последнем случае сумма выигрыша будет почти в два раза меньше, не считая налогов, отличающихся в разных штатах.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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