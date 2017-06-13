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Американские сенаторы договорились о новых антироссийских санкциях – СМИ

, ИА "Амител"
Новые меры вводятся из-за поступков РФ в Сирии и кибератак

Фото: huffpost.com

Сенаторы Соединенных Штатов договорились по поводу законопроекта, который предусматривает расширение антироссийских санкций. Об этом сообщает RT со ссылкой на Washington Post.

Глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Роберт Коркер отметил, что законопроект будет "очень комплексным" и затронет все аспекты.

По данным издания, "российскую поправку "прикрепят" к законопроекту о санкциях против Ирана, который сейчас находится на рассмотрении. Согласно внесенным правкам, в законе будут уточнены уже действующие ограничения и добавлены новые. Рассматривать документ будут на текущей неделе.

Подчеркивается, что аргументами для повторного утверждения и введения новых санкций называются "агрессивные действия РФ на Украине, её поступки в Сирии, а также кибератаки".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.06.2017 13:20
- гость -

Проявили слабость. А слабых - бьют (c)

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13.06.2017 13:33
- гость -

Знаете как индии удалось сбросить колониальный гнет британский???
там население воспылав патриотизмом, объявило бойкот товарам и магазинам британским, те разорились и были вынуждены уйти.
Знаете какой процент собственных товаров на рынке России???
это 20%, а 80% это импорт. ЭТО НАШ РЫНОК, и мы должны, просто обязаны его забрать себе, своему производителю. И если наши законодатели не хотят создать нам такие условия, то гнать их поганой метлой....

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13.06.2017 13:48
Массаж мозга

13:33, наши товары пускают на мировой рынок, а Россия должна пускать товары на внутренний рынок.
Для чего в ВТО так рвались? Беда в том, что основной товар у нас - природные ресурсы. Маленькая кучка упырей обогащается, торгуя ресурсами страны, и если не пущать импорт, то и нефтюшку с газом могут не пустить за рубеж.

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13.06.2017 13:58
- гость -

13.06.2017 13:48
Массаж мозга
это вы о европе или азии?
нефть и газ будут востребованы пока есть машины ездящие на бензине и предприятия работающие , вот если замутить глобальную катастрофу - тогда писец нагрянет.
Товары надо свои производить и развивать экономику страны. Потихоньку, анализ потребляемых россиянами западных товаров провести рассчитать производство - помочь его организовать - это прямая работа правительства. Сидят бездельники...

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13.06.2017 14:27
- гость -

Лишь бы санкции ввести, а причину всегда придумают

0  0
13.06.2017 14:41
-гость-

как же так? Бося с Дедом шампанское пили за побуду нашего Трампушки...мало пили наверное

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13.06.2017 14:43
дед


13.06.2017 14:41
-гость-"за побуду" ! иди проспись побуда! ха-ха!

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13.06.2017 14:52
-гость-

ну так что Дед, Трампнаш? или обтекаешь помаленьку?

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