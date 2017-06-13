Фото: huffpost.com

Сенаторы Соединенных Штатов договорились по поводу законопроекта, который предусматривает расширение антироссийских санкций. Об этом сообщает RT со ссылкой на Washington Post.

Глава сенатского комитета по иностранным делам республиканец Роберт Коркер отметил, что законопроект будет "очень комплексным" и затронет все аспекты.

По данным издания, "российскую поправку "прикрепят" к законопроекту о санкциях против Ирана, который сейчас находится на рассмотрении. Согласно внесенным правкам, в законе будут уточнены уже действующие ограничения и добавлены новые. Рассматривать документ будут на текущей неделе.

Подчеркивается, что аргументами для повторного утверждения и введения новых санкций называются "агрессивные действия РФ на Украине, её поступки в Сирии, а также кибератаки".