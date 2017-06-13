Фото: barnaul.org

Ведущий популярного кулинарного телешоу "Поедем поедим!" Джон Уоррен в День России, 12 июня, прокатился в барнаульском экскурсионном трамвае "Пятерочка", сообщили в мэрии.

Прибыв в краевую столицу уже в третий раз, британец вместе со съемочной группой взял интервью у вагоновожатого, пообщался с пассажирами трамвая, а в самом депо лично попробовал управлять трамваем.

Отметим, что очередной выпуск телешоу "Поедем поедим!", посвященный краевой столице, как ожидается, выйдет на НТВ 27 августа 2017 года.