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Американская фирма Dragos, которая специализируется на обеспечении информационной безопасности, заявила, что разработчики из РФ создали программу для остановки работы компьютеров, отвечающих за городские системы в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал газеты The Washington Post (WP).

По данным издания, вредоносное ПО CrashOverride может вторгаться в энергосистемы и отключать питание на несколько часов или даже на несколько дней. Программа проникает в компьютерные системы незаметно, после чего в один момент начинает свою работу в нескольких точках. В фирме Dragos утверждают, что подобный вирус российские хакеры уже использовали при атаке на энергосистемы Украины.

Предполагается, что при изменении CrashOverride могут успешно применять и против американских систем. Из отчета компании следует, что якобы работающие на правительство РФ хакеры в последние годы интересуются энергетическими и иными инженерными системами США. Специалисты предупреждают, что такая атака стала бы "поворотным моментом" в развитии киберпространства.

При этом министерство внутренней безопасности Штатов отказалось давать комментарии по поводу доклада фирмы, отмечает газета.

Напомним, слухи о хакерах, которые якобы действуют по указке Москвы, регулярно появляются в американской и европейской прессе после того, как в июле 2016 года на сайте WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, которую похитил неизвестный из систем Нацкомитета Демократической партии США. Американские спецслужбы заявили, что за кибератаками на политические организации Штатов стояла Москва.