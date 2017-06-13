Фото: grodno.in

Молодой житель Алтайского края идет под суд за покушение на убийство участкового уполномоченного полиции — парень бросился на правоохранителя с вилами.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел в селе Рогозиха. Вечером 8 октября молодой человек, желая похитить оружие участкового, приехавшего на вызов о бытовой ссоре, напал на полисмена.

В СКР уточняют, что он ударил правоохранителя вилами в область грудной клетки. Участковый сумел увернуться от удара.

Уголовное дело направлено в суд.