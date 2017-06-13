Фото: grodno.in
Молодой житель Алтайского края идет под суд за покушение на убийство участкового уполномоченного полиции — парень бросился на правоохранителя с вилами.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел в селе Рогозиха. Вечером 8 октября молодой человек, желая похитить оружие участкового, приехавшего на вызов о бытовой ссоре, напал на полисмена.
В СКР уточняют, что он ударил правоохранителя вилами в область грудной клетки. Участковый сумел увернуться от удара.
Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
А я давно говорю надо разрешить свободную продажу оружия. И на полицаев нападать не будут. Целее будут.
так друг друга перестреляют? не?
Таки не понятно - ударить ПЫТАЛСЯ, полицай УВЕРНУЛЯ. За что под суд? Где справедливость? Путину надо писать!!!!